Le jour de la Terre fête ses 50 ans, les célébrations seront en ligne

Jour de la Terre, le Jour de la terre, l’événement de sensibilisation à la protection de la planète qui mobilise des milliards de personnes chaque année, fête ses 50 ans aujourd’hui.

Un rendez-vous qui, en raison de l’urgence du coronavirus et du verrouillage, devient cette année virtuelle: dans de nombreux pays du monde, les célébrations et les événements auront lieu en streaming direct. Et, bien que la pandémie reste le défi le plus urgent à relever, “il ne faut pas oublier la crise climatique”, déclarent les organisateurs.

la thème du Jour de la Terre 2020 est agir pour le climat: une tâche qui risque d’être ignorée même après l’urgence sanitaire. Pour cette raison, les experts soulignent l’importance de protéger l’environnement et les forêts et de surveiller le travail des gouvernements qui, soucieux de relancer l’économie, pourraient assouplir les lois de protection de l’environnement.

auL’Italie a la tâche d’ouvrir les célébrations mondiales, les dédiant au pape François à l’occasion du cinquième anniversaire de son encyclique Laudato si ’. Le thème central de la journée est le réchauffement climatique, le plus gros problème environnemental auquel l’humanité est confrontée, en ce moment éclipsé par la tragédie planétaire de Covid-19.

Le marathon multimédia #OnePeopleOnePlanet sera entièrement diffusé sur la chaîne de streaming Rai Play, avec un programme en direct de 12 heures (de 8 à 20).

Le marathon italien en ligne sera animé par de nombreuses interventions, réflexions, témoignages, performances et campagnes, avec des liens vers de nombreux programmes de radio et de télévision.

Parmi les invités, il y aura Anna Foglietta, Annalisa, Dolcenera, Edoardo Leo, Fiona May, Flavio Insinna, Heinz Beck, Luca Parmitano, Mario Tozzi, Nek, Pippo Baudo, Valentina Lodovini, Valentina Vezzali, Virginia Belvedere, Vittoria Puccini.