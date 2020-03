Le jour où Justin Sun a fait un coup d’État

Les tambours de guerre résonnent dans le monde de la crypto, avec la confrontation entre l’homme d’affaires et influenceur de la crypto Justin Sun, et la communauté Steem Blockchain. Il y a maintenant une tentative de coup d’État dans la blockchain, soutenue par plusieurs des principaux échanges mondiaux: Binance, Huobi et Poloniex.

Coup d’État de Sun

L’achat de Steemit, l’application de blogs décentralisée hébergée sur la Steem Blockchain, n’a pas été facile pour Justin Sun. Trouver l’inimitié de la communauté des crypto-monnaies dès le premier instant. Surtout, l’annonce de son intention de remplacer les anciens jetons Steem par de nouveaux jetons basés sur Tron.

Cela a conduit la communauté à agir sur la question et à essayer de bloquer la capacité de Sun à mettre en œuvre unilatéralement des changements dans la chaîne. Tous les jetons appartenant à Steemit ont été temporairement gelés à travers une fourchette souple. Se souvenant qu’ils appartiennent désormais à Justin Sun. Cela vous empêche de prendre des mesures avec eux.

Cependant, Justin Sun n’est pas resté les bras croisés. Au contraire, il a décrit l’action de la communauté Steem comme une violation de la propriété privée. Il a commencé à former une coalition autour de Tron pour reprendre et reprendre le contrôle de ses jetons et de la Blockchain Steem.

(1/9) Le 22 février, certains pirates malveillants ont gelé 65 millions de #STEEM légalement détenus par Steemit, les principaux développeurs de STEEM. Lorsque nous l’avons découvert, les pirates ont déjà détourné STEEM et ont menacé d’annuler le STEEM existant. Nous avons eu un choix difficile.

– Justin Sun (@justinsuntron) 3 mars 2020

Pour ce faire, il s’est appuyé sur le fonctionnement de la blockchain. Qui utilise un protocole de test de participation. Grâce à laquelle la communauté vote pour les «témoins», qui seront chargés de valider les transactions et de sécuriser le réseau. Les votes sont distribués en fonction du nombre de jetons que chaque utilisateur possède dans son compte.

Pour nommer ses propres témoins sur la Blockchain, Justin Sun a utilisé son propre échange, Poloniex. Recrutement également de Binance et Huobi, échanges rapportés par Justin Sun, affirmant que la Blockchain était attaquée par des sujets malveillants. Il a donc fallu faire le point sur les témoins.

Ainsi, les trois bourses ont commencé à mobiliser les actifs de leurs utilisateurs sur Steem afin de voter pour de nouveaux témoins. Obtenir cette façon de gagner massivement, en nommant les utilisateurs avec un peu plus d’un mois d’existence comme témoins de la chaîne. Au-dessus de ceux qui occupaient ce poste depuis des années.

#STEEM a réussi à vaincre les pirates et tous les fonds sont super #SAFU. La communauté @SteemNetwork et @steemit est maintenant plus forte que jamais depuis que nous nous sommes unis et avons résolu les difficultés! Tous les détails ci-dessous👇

– Justin Sun (@justinsuntron) 3 mars 2020

Les échanges sont supprimés

Cependant, les choses ne resteraient pas ainsi. Eh bien, bien qu’il ait déclaré que son intention était de protéger ses biens et d’empêcher le gel des avoirs de quiconque au sein de la chaîne. La communauté a rapidement commencé à accuser Sun d’être un coup d’État, en nommant les témoins du réseau avec seulement 5 électeurs, devant les plus de 19 000 qui ont soutenu les anciens témoins.

Cela a conduit les deux échanges externes à Sun impliqués dans l’affaire, Binance et Huobi, ont reconsidéré leur attitude. Un processus d’enquête sur le problème a commencé, soutenu par des contacts de la communauté pour savoir ce qui se passait.

De cette façon, ils peuvent déterminer si leurs actions avaient été adéquates, dans le cadre d’un mouvement pour protéger le réseau, ou si elles avaient été des morceaux dans une lutte de pouvoir.

Ainsi, les deux échanges ont conclu que leur participation au vote des témoins avait été une erreur. Retrait rapide de leurs votes, laissant les témoins de Sun sans assez de soutien. Par conséquent, permettant le retour des anciens témoins de la blockchain.

Tout cela pendant que le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a publié un fil sur Twitter expliquant pourquoi il avait donné son accord pour la participation de Binance à la pièce de Sun. Croyant à tort qu’il s’agissait d’une mise à jour de routine, appelant à l’unité de tous les membres de la communauté cryptographique.

Fil STEEM J’espérais ne pas être impliqué, mais hélas, cela ne semble pas possible. J’ai approuvé le vote de Binance, pensant (à tort) qu’il s’agissait d’une mise à niveau / fork régulière. Pour cela, je m’excuse. Je suppose qu’il est juste que je m’implique jusqu’à ce que le problème soit résolu.

– CZ Binance 🔶🔶🔶 (@cz_binance) 7 mars 2020

Le temps de négocier

Cela a finalement laissé les deux côtés de la course dans une situation délicate. Justin Sun prétend toujours que ses biens ont été violés par les témoins de Steem.

Bien qu’ils soutiennent que Sun a l’intention de prendre le contrôle de la Blockchain pour lui-même. Arriver pour proposer une nouvelle mise à jour pour geler également les fonds de Huobi et Binance dans la chaîne Steem.

Tout cela semble avoir contraint les parties à négocier. Établir, selon les mots de Changpeng Zhao, une communication entre plusieurs des principaux témoins de la communauté Steem et Justin Sun, dans le but de réconcilier leurs positions et de calmer à nouveau la Blockchain.

Je suis au courant des discussions qui se déroulent entre Justin / TRON et certains témoins clés. J’espère que vous vous en sortirez dès que possible. Les chaînes de blocs ne devraient PAS avoir de fonctionnalités de gel.

– CZ Binance 🔶🔶🔶 (@cz_binance) 7 mars 2020

Ce qui n’a pas empêché Sun de continuer à se plaindre, via son compte Twitter, des effets que l’action de la communauté a eu sur son patrimoine. Ni qu’ils suivent les accusations de sa part contre Justin d’avoir prétendument tenté de prendre un coup d’État dans la blockchain.

Cela montre que le résultat des négociations entre la communauté et l’entrepreneur n’est pas stable à l’heure actuelle.

