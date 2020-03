Le lendemain du coronavirus … pour la voiture

Le monde évolue actuellement à des vitesses différentes. La Chine s’est arrêtée en premier et est maintenant revenue à la normale alors que près de la moitié de la population mondiale est confinée et avec des niveaux de consommation sur le terrain. Ce qui se passe maintenant en Chine, nous finirons par le voir ici.

Je ne sais pas si vous en êtes conscient, cher lecteur, mais nous venons de vivre une marche historique, des événements qui resteront dans les livres d’histoire. Ce sera comme la chute de l’URSS, la guerre des Balkans, le 11 septembre 2001 ou la chute de Lehman Brothers. Des événements qui ont bouleversé le monde que nous connaissions.

La crise provoquée par le coronavirus Notre monde a déjà beaucoup changé et bien que l’agent pathogène soit complètement éradiqué, les conséquences qu’il laissera sont permanentes. Reste à savoir si cette Chine sortira comme la première puissance mondiale, cela dépendra de la rupture qu’elle fera aux États-Unis. Maintenant même La Chine est comme notre boule de cristal, nous aide à prédire l’avenir.

Après deux mois de confinement strict, la Chine commence progressivement à revenir à la normale. Dans cette normalité, il est nécessaire d’inclure un reprise de la demande intérieure, mais il est encore loin des niveaux d’avant la crise. Les concessions ont ouvert presque toutes et les usines sont de retour pour produire des voitures.

Il faut garder à l’esprit que la Chine est toujours une dictature socialiste (autant qu’elle est devenue plus capitaliste) et l’économie est planifiée. Les pouvoirs publics peuvent non seulement stimuler la demande intérieure, ils devront le faire. Dans le cas spécifique de l’automobile, presque tout ce qu’ils produisent en Chine est destiné à répondre à leur demande locale.

L’année dernière, 21,4 millions de voitures particulières ont été vendues en Chine, ce qui représente une baisse par rapport à 2018 de près de 10%. Par conséquent, nous pouvons supposer que dans un mois normal, en moyenne, près de 2 millions de voitures particulières sont immatriculées dans ce pays. Eh bien, en février, il y avait environ 250 000 unités. Nous n’avons pas encore de données de mars, mais ils pourraient monter un peu.

Stephan Woellenstein, chef du groupe Volkswagen, a déclaré à Automotive News qu’il s’attend à ce que le volume atteigne 1 million d’unités en mars, ce qui est encore “peu”, mais c’est déjà quatre fois le mois précédent. Pour l’année entière, Volkswagen s’attend à une baisse des ventes de 3% à 15% en Chine, selon ce que la demande intérieure récupérera et s’il y a des achats qui ont simplement été reportés.

Supposons que nous soyons au milieu de l’été et que la situation se soit déjà normalisée en Espagne. La majorité de la population a déjà réussi le test COVID-19 ou a été immunisée sans symptômes, il y a un filet de nouveaux cas mais la pandémie est à la traîne. La consommation commence à se redresser et l’économie recommence à rouler.

Dans le monde, une baisse des ventes est attendue en 2020 de l’ordre de 10 à 15%

La confiance des consommateurs sera menacée, et seuls ceux qui a) en auront besoin et b) n’auront pas perdu de pouvoir d’achat en raison de licenciements, d’ERTE ou de cessation d’activité pour les indépendants vont se lancer dans l’achat d’une voiture. L’efficacité des mesures économiques prises par le gouvernement en état d’alerte n’est pas prévisible pour le moment.

Ce qui est clair, c’est que la demande de voitures sera inférieure à la normale. Août est un mauvais mois en général pour vendre des voitures, allons en septembre. Si le pays n’est pas entré en faillite et qu’un peu d’argent peut être mis de côté pour des politiques de relance, il sera en quelque sorte nécessaire d’encourager les Espagnols à acheter des voitures, et pas précisément des moteurs alternatifs, mais en général.

Voitures en attente d’acheteur dans un champ

Le gouvernement pourrait sortir du placard des mesures telles que Plan 2000E ou PIVE, ce qui signifiait une réduction de prix (plus psychologique que réelle) en échange de l’envoi d’une vieille voiture au parc à ferraille et au nouveau modèle ayant des caractéristiques de faible consommation. Si seul l’achat d’hybrides, électriques et alternatifs est pris en charge, l’effet sur l’économie sera moindre.

Probablement, depuis septembre, le marché offre plus de bonnes affaires que la normale

Les usines espagnoles produisent environ un quart ou un cinquième de notre marché intérieur. Il faut s’attendre à ce que les pays de l’Union européenne se rétablissent à un rythme similaire au nôtre, une fois la courbe épidémique écrasée. Ils dépendront fondamentalement de la demande des pays voisins également encouragée.

Dans les mois qui ont suivi le krach de 2008, plusieurs pays ont pris des mesures pour stimuler la demande de voitures: le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne … il y a déjà des précédents, et les mesures ont fonctionné. La clé est de savoir s’il y aura de l’argent pour cela. Si le secteur automobile ne récupère pas au moins la situation d’avant mars, les dommages à l’économie seront brutaux. Dans le cas de l’Espagne, nous parlons de près de 10% du PIB.

Des images comme celles-ci, qui semblent maintenant si loin, seront à nouveau normalisées

Les effets post-COVID-19 restent à voir, par exemple dans l’industrie du tourisme. Il est prévisible que, au moins dans une première phase, le tourisme se régénérera plus en interne qu’à l’étranger, car il peut y avoir des restrictions sur les voyages, sans oublier que certaines compagnies aériennes peuvent avoir fait faillite. Les sociétés de location le remarqueront particulièrement.

J’ai la conviction que si le gouvernement veut minimiser les dommages à l’économie il faudra parier fortement sur une augmentation de la consommation, mais pour cela, vous devez conserver le nombre maximum d’emplois avant le verrouillage social. Il faudra donner au cerceau quelques tiges pour le faire monter.

Dans le cas de l’Espagne, nous savons que l’effondrement des ventes en mars va être énorme, mais c’est que pendant au moins la première quinzaine d’avril, les ventes seront symboliques ou nulles. Si le secteur automobile parvient à enregistrer un million de voitures particulières d’ici la fin de l’année, ce pourrait être une chanson dans les dents. Avis au lecteur que cette prédiction est très optimiste. Peut-être trop.