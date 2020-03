Le logiciel ID.3 défectueux entraînera le groupe électrique Volkswagen, selon un journal allemand

Les problèmes de la Volkswagen ID.3 continuent de s’accumuler et la marque n’avance pas dans la solution. Un magazine allemand annonce des retards pouvant aller jusqu’à un an si le constructeur reste indécis sur le nouveau compact électrique, qui n’a que deux options possibles et une qui libérerait le stock stocké.

Une image de plus montrant les milliers d’unités de la nouvelle Volkswagen ID.3. Tous garés dans l’un des nombreux domaines que le fabricant a et tous avec le système d’infodivertissement vide. Autrement dit, l’appareil s’allume et un écran noir apparaît sans rien à afficher.

Le problème logiciel ne limite pas la fonction de conduite électrique mais oui mises à jour en direct de tous les systèmes d’infodivertissement, de confort ou de sécurité, qui être assemblé en usine et dans lequel travaillent des techniciens en informatique d’Audi, Porsche et Volkswagen. Avec ce “patch”, les unités peuvent être livrées et mises à niveau terminées chez le concessionnaire avec la partie multimédia.

Des problèmes logiciels empêchent la livraison de la nouvelle Volkswagen ID.3, qui peut être retardée d’un an

Mais les responsables de l’entreprise veulent tout faire en Allemagne, selon le journal allemand “Süddeutsche Zeitung”, largement logique parce que lorsque vous achetez une voiture, elle doit être “finie”. Mais, si l’intention n’est pas de retarder plus longtemps les livraisons, il est inutile de garder les unités stockées. Un vrai dilemme que, vu la situation, la marque a abaissé les prévisions de ventes des 100 000 unités initiales à 80 000 pour cette année 2020.

Le gros problème avec la mise à jour du logiciel est que c’est le même système qui sera intégré dans tous les modèles développés sur la plateforme MEB. Les analyses internes de la marque de mobilité durable indiquent que ID.4 est le leader de la stratégie, la situation est donc extrêmement compliquée, entraînant une chute de chaîne.

La SEAT el-Born pariera sur ses débuts sportifs en novembre 2020

Dans le même esprit, la SEAT El-Born a présenté cet été et la Skoda Enyaq en novembre. Quatre modèles peut être retardé sans date, qui sera un énorme trou économique, et auquel il faut ajouter la possibilité bien réelle de payer une pénalité élevée en cas de non-respect de la nouvelle norme d’émissions, précisément ce qui était prévu éviter à tout prix.

Malgré le fait que les conditions ne soient pas très favorables, la source allemande souligne que les responsables de la marque restent déterminés à livrer les unités cet été, tout en maintient qu’il y a une partie du conseil qui voit l’avenir immédiat très noir, délais très difficiles à respecter.

La nouvelle Volkswagen ID.4, découverte dans des teasers qui confirment ses débuts en 2020