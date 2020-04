Le luxueux Aurus Commander remet en question ses limites dynamiques lors des tests hivernaux

C’est l’un des tests que tous les modèles du marché effectuent sur des lacs gelés transformés en pentes, démontrant leur capacité dynamique. Et les prototypes de l’Aurus Commander, le nouveau SUV conçu en Russie et qui défie Rolls-Royce, ont également été chassés démontrant son potentiel et sa valeur dans ces nouvelles photos d’espionnage.

Le Aurus Commander La production est le deuxième modèle dans les plans de la puissante marque Aurus. Le protagoniste de ces photos d’espionnage Il a déjà été vu dans ce même scénario il y a quelques mois, et maintenant il est revenu pour continuer à terminer le programme des tests d’hiver.

Cette fois, le puissant SUV qui vise à mettre la Rolls-Royce Cullinan sur les cordes a été chassé sur un lac gelé transformé en piste où des prestataires techniques comme Continental ou Bosch effectuent des tests, toujours camouflage abondant qui empêche de voir le design final, bien que partiellement divulgué à l’intérieur de l’usine russe NAMI.

Le prototype de l’Aurus Commander survole le lac gelé du nord de la Suède

De grandes proportions sont évidentes pour le nouveau commandant, tout comme la similitude tracée avec l’Aurus Senat à l’avant, avec un grande calandre noire verticale qui s’étend du bord de la hotte au bas du pare-chocs, et avec certains phares rectangulaires Ils nous rappellent également les modèles de la marque britannique.

L’espace intérieur de cet Aurus sera l’une des meilleures qualités, dans lequel peut presque accueillir une troisième rangée de sièges de plus. L’intérieur du modèle sera également partagé en termes de conception du tableau de bord avec le salon à vendre. À l’arrière, il a encore des lumières provisoires.

Et sous le capot, il comportera un puissant Moteur V8 biturbo de 4,4 litres développé par Porsche avec un moteur électrique, un hybride pour offrir une puissance maximale de 590 ch. Il sera proposé avec une boîte automatique à 9 rapports et une transmission intégrale.. En 2021, il commencera la production à l’usine Sollers de Yelabuga, en Russie.

Le nouveau Aurus Commander conserve toujours des lumières provisoires, loin du modèle de production