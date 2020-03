le marché a besoin de “plusieurs semaines ou peut-être des mois” pour s’installer

Les spécialistes de la stratégie d’investissement de Banca March ont souligné que le marché mettra «plusieurs semaines ou peut-être des mois» à s’installer en raison des effets de l’épidémie de coronavirus.

Les effets économiques de la pandémie de coronavirus ont provoqué une chute importante des stocks au cours des dernières semaines, avec des niveaux d’extrême volatilité, écartant la situation de quarantaine.

Les analystes de la banque ont expliqué qu ‘”en examinant le profil d’autres crises ou de corrections de marché violentes, nous pensons que l’ampleur de la baisse reflète déjà des scénarios pessimistes de croissance et d’incertitude, même si le marché aura besoin de plusieurs semaines, voire des mois, pour s’installer” .

De plus, ils ont ajouté qu’à ces niveaux de prix, le marché avait déjà «mis un prix» sur une récession mondiale pour cette année.

Cependant, ils ont noté que si la flambée de coronavirus devait être maîtrisée avant la fin du deuxième trimestre, la croissance mondiale pourrait être “légèrement positive”.

Banca March a indiqué que, par région, l’Espagne et l’Allemagne seraient les plus touchées économiquement par la pandémie en raison de leur forte dépendance à l’égard du secteur du tourisme et des exportations. Alors que les États-Unis seraient l’un des pays les moins touchés.

A moyen terme, les pays émergents et les secteurs liés à la technologie, au changement de mode de vie et de consommation et aux infrastructures, seront ceux qui se comporteront le mieux dans un monde de croissance réduite.

En ce qui concerne la stratégie d’investissement la plus adaptée à ce moment, Banca March a recommandé de combiner des fonds actifs avec des fonds indiciels, tout en valorisant la gestion déléguée comme «la meilleure formule pour reprendre le risque».

En ce sens, Banca March a expliqué que les produits de gestion active avec une conception asymétrique en termes de rentabilité / risque sont les plus appropriés pour relancer le chemin vers des positions risquées.

