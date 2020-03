Le marché à terme du bitcoin ressemble à celui de la finance traditionnelle

La situation générée par le coronavirus a montré comment le marché à terme du bitcoin et le marché à terme traditionnel, des indices boursiers, pouvaient avoir les mêmes comportements.

La panique mondiale liée au coronavirus a provoqué un effondrement des marchés dans le monde ces derniers jours. Et quelque chose d’intéressant à analyser dans cette situation est la relation entre la panique, le règlement des contrats à terme et la chute des marchés à terme et des crypto-monnaies traditionnels.

La nervosité règne en bourse

L’exemple le plus récent dans les contrats à terme traditionnels s’est produit le 15 mars, après que la Fed a abaissé ses taux d’intérêt. La FED a abaissé ses taux d’intérêt à 0% pour sauver l’économie du pays, mais cela a provoqué la nervosité des investisseurs, entraînant la chute des principaux indices boursiers entre 5% et 8%.

Après l’annonce de la FED, la CNCB a publié un tweet où l’on pouvait voir comment les futures des principaux indices boursiers américains avaient perdu environ 5%. En analysant les graphiques des futures des principaux indices mondiaux, on constate que depuis début mars le règlement constant des contrats à terme a généré une baisse considérable des indices, tandis que la nervosité des investisseurs augmente.

Les contrats à terme sur Dow étendent la baisse du trading anticipé à plus de 1 000 points malgré les actions d’urgence de la Fed https://t.co/Vg1D0hHXsS pic.twitter.com/Xkix6LGXfH

– CNBC Now (@CNBCnow) 15 mars 2020

Dans la dernière coupe d’intérêt faite par la FED nous avons pu voir que le bitcoin a profité. Mais cette fois, le bitcoin a enregistré des mouvements similaires aux marchés financiers traditionnels. Et l’une des raisons pourrait être l’énorme effet de levier qui existe actuellement dans les contrats à terme sur bitcoin; qui n’existait pas lors des coupes opérées précédemment par la FED.

Effet de levier sur les contrats à terme Bitcoin

L’effet de levier des contrats à terme pourrait être l’une des principales raisons de la chute du bitcoin. Plus l’effet de levier est important, plus le contrat risque d’être liquidé en cas de variation de 20% ou 30% du prix. Cela pourrait être vu dans le bitcoin lorsque le 13 mars, le prix est tombé à 3 800 USD.

Après la chute du prix, nous avons pu voir comment, le même jour, le règlement de 700 millions de dollars a été effectué sur des contrats à terme uniquement chez Bitmex, une bourse de produits dérivés. Un événement de cette nature a le potentiel de créer un manque de liquidité en «place de marché», ce qui entraîne en même temps la rupture des supports psychologiques gérés par le marché.

Dans une situation de panique comme celle que vous vivez actuellement, les marchés ont tendance à être fortement influencés par les nouvelles qui mettent les investisseurs en alerte. C’est pourquoi il est très intéressant de voir comment le marché à terme du bitcoin réagit de la même manière que le marché à terme de l’indice boursier.