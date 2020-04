Le marché automobile français chute de 34% au premier trimestre

Le marché automobile français a reculé de 34,09% au premier trimestre de l’année, enregistrant un volume de 364 679 voitures particulières et VUS immatriculés.

Selon les données publiées par le Comité des constructeurs automobiles français (CCFA), cette baisse au cours des trois premiers mois de l’année est principalement due à la baisse du volume des immatriculations de voitures en mars due à l’épidémie du coronavirus, ce qui a conduit à la paralysie du marché.

Au mois de mars, les livraisons de voitures en France ont atteint un volume de 62 668 unités, soit une baisse de 72,25% par rapport aux données enregistrées au cours du même mois de l’année précédente.

Par marques, Peugeot a dominé les ventes de voitures au premier trimestre, avec 72 953 unités, soit une baisse de 26,08%; La deuxième position trimestrielle était pour Renault, avec 67 208 unités, 34,15% de moins; et la troisième place est occupée par Citroën, avec 39 759 unités, 35,06% de moins.

Le mois dernier, Renault était la marque la plus vendue en France, avec un volume de 14 461 unités, soit une baisse de 68,5%; suivie de Peugeot, avec 11 381 unités, soit 69,46% de moins; et Citroën, avec 5 390 unités et une baisse de 77,24%.

Le CCFA a précisé qu’en France, 88 422 véhicules utilitaires ont été vendus entre janvier et mars 2020, soit 27,3% de moins en comparaison annuelle, avec une baisse de 64,8% en mars, à 16 848 unités.

Globalement, les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires en France ont atteint un volume de 453 121 unités au premier trimestre de l’année, soit 32,87% de moins, tandis qu’en mars la baisse était de 70,95%, à 79 516 unités.

François Roudier, porte-parole du CCFA, a prévenu que «nous allons terminer l’année avec entre 1,7 et 1,8 million de nouveaux véhicules particuliers. C’est une prévision qui voit la fin de l’isolement et le redémarrage normal de l’activité fin avril début mai. Si cette fin est retardée, les prévisions pourraient être encore plus faibles. “

