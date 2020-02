Le marché boursier baisse et les accidents de la circulation augmentent: l’étude de trois économistes

Les séances de trading négatives impliquent des problèmes pour les poches des investisseurs mais aussi pour leur sécurité physique. Il s’agit d’une recherche menée par le prof. Mirco Tonin de la Faculté des sciences économiques de l’Université de Bolzano avec ses collègues Corrado Giulietti et Michael Vlassopoulos, de l’Université de Southampton, Tonin, publiés dans le Journal of Health Economics, qui a examiné les données relatives à accidents de la route mortels aux États-Unis sur une période de 25 ans.

Séances boursières négatives? Les accidents de la route augmentent

S’il est universellement connu que la performance de la Bourse influence certaines des décisions économiques fondamentales des investisseurs telles que les choix de consommation, l’épargne et l’offre de travail, il y a d’autres comportements qui en sont conditionnés.

Les trois économistes ont examiné l’ensemble de données du accidents mortels aux États-Unis – le FARS ou Fatality Analysis Reporting System – concernant la période entre 1990 et 2015 et les indices financiers tels que le S & P500 et ont remarqué une corrélation évidente entre les fluctuations des indices boursiers et le nombre de tués sur les routes, donc deux jours de fermeture négative de Wall Street sont associés à un accident mortel supplémentaire sur les routes américaines, contre une moyenne de 37 par jour. L’anxiété liée à la faillite de l’économie pourrait conduire à un comportement moins prudent au volant.

Tonin et ses collègues ont effectué plusieurs textes de falsification. Dans un premier temps, ils ont profité de l’heure à laquelle les accidents se sont produits et ont observé comment la relation avec la performance de l’indice boursier n’est retrouvée que pour les accidents survenus après l’ouverture des marchés et pas auparavant. Le deuxième élément étudié concerne les différents types de conducteurs, identifiés par âge, zone de résidence (qui indique généralement une prospérité plus ou moins grande) et pour les modèles de voitures impliqués dans des accidents de la route mortels.

“De toute évidence, nous n’avons pas accès à données sur l’actif ou le portefeuille financier des victimes mais nous connaissons leur âge et leur code postal, ainsi que le modèle de voiture qu’ils conduisent. Grâce à ces données, nous pouvons obtenir une image assez complète de l’identité des personnes impliquées. Nous observons que les personnes qui n’ont guère de ressources pour investir en bourse, par exemple les jeunes ou ceux qui vivent dans des zones relativement pauvres ou conduisent des voitures bon marché, restent hors de cette corrélation “

Ainsi explique Tonin. Les victimes les plus fréquentes? la investisseurs inexpérimentés dit la recherche selon laquelle à la fin des années 90 surtout de nombreuses familles américaines sont entrées en bourse pour la première fois avec leurs économies, tirées par l’explosion des stocks liés aux entreprises numériques.

“Cela suggère que les investisseurs moins d’expérience et de savoir-faire financier ils sont très influencés dans leur humeur par les fluctuations quotidiennes “, explique le professeur de l’Université libre de Bolzano,” au contraire un investisseur expert sait que la variabilité fait partie du jeu “.