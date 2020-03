Le marché des jetons de collection est sur le point de bouillir, selon un rapport

Faits saillants:

L’économie de marché NFT va augmenter, atteignant 315 millions USD cette année.

Avec l’élan des jeux, plus d’utilisateurs arriveront et le volume des transactions augmentera.

Le marché des jetons non fongibles (NFT), également appelés jetons de collection, se renforce. En 2020, elle pourrait doubler sa capitalisation boursière par rapport aux 210 millions USD qu’elle a levés l’an dernier. La projection a été présentée dans un rapport publié le 25 février par la firme d’analyse de données Nonfongible, dans lequel ils présentent également l’hypothèse que le nombre d’utilisateurs des jeux qui utilisent NFT augmentera et, avec cela, augmentera le volume de transactions

Le rapport 2020 Nonfongible recueille des données sur les trois dernières années du marché des jetons avec objectif d’évaluer la situation actuelle et future de l’industrie des TNF, selon Gauthier Zuppinger et Daniel Kelly, co-fondateurs du cabinet d’analyse.

Le document montre comment le marché des jetons non fongibles a évolué, ce qui a déclenché en 2018 sa capitalisation par rapport à l’année précédente, enregistrant une croissance de 482%. En 2019, il a continué de croître de 17%, ajoutant 210 millions USD qui pourraient doubler cette année, atteignant une valorisation pouvant atteindre environ 315 millions de dollars. Si vous ajoutez le chiffre, vous spécifierez votre plafond historique maximum.

Fin 2017, le marché des NFT avait une valorisation d’un peu plus de 30 millions de dollars et devrait dépasser 315 millions de dollars en 2020. Source: Capture d’écran du rapport Nonfungible.

La même chose s’est produite avec le nombre d’utilisateurs de jeux basés sur NFT qui a augmenté de 92% en 2018 par rapport à l’année précédente. Il a à peine augmenté de 1% en 2019, mais il a 30% de perspectives de croissance en 2020. Cette année, le volume de dollars transférés devrait également augmenter de 64%., ce qui permettra de récupérer la perte qu’a connue l’industrie en 2019 (-4%), après une grande en 2018, lorsque le marché a connu une progression de 201%.

Le nombre d’adresses détenant NFT était de 58 000 en 2017. Ce nombre est passé à 111 640 en 2018 et d’ici 2020, une augmentation de 30% est projetée vers la barre des 147 000. Source: capture d’écran du rapport non fongible.

Les jetons non consommables sont des actifs numériques ou des versions à jetons du monde réel qui ont la particularité de ne pas être interchangeables les uns avec les autres et peuvent fonctionner comme une preuve d’authenticité et de propriété dans le monde numérique. Contrairement aux jetons fongibles qui peuvent être échangés entre eux, chaque jeton non fongible Il a un identifiant unique qui en fait une unité unique par rapport au reste, qui est un attribut bénéfique pour les objets de collection à exister dans le monde numérique.

Bien qu’il existe plusieurs normes pour la création d’actifs durables, l’ERC-721 est l’une des plus utilisées. Une version améliorée est le jeton ERC-1155 qui est disponible depuis juin de l’année dernière pour être utilisé par la communauté des développeurs Ethereum, après avoir été admis comme standard officiel de la plateforme. Ces normes sont utiles pour développer des articles numériques uniques, des objets de collection, une propriété d’investissement ou un produit ou pour symboliser les produits de l’univers réel. Cependant, le monde du jeu a profité de la particularité des jetons non consommables pour mûrir une variété de projets, c’est pourquoi ils sont devenus des chats de collection grâce à CryptoKitties, un morceau de terre dans un monde virtuel avec Decentraland, des cartes à collectionner des dieux avec Gods Unchained et sont sur le point de sauter dans l’octogone de l’UFC pour conquérir les fans de chasseurs comme Conor McGregor.

Un monde à découvrir

Comme dans le domaine de la finance décentralisée, la majeure partie de l’activité NFT qui se produit aujourd’hui est basée sur Ethereum. Actuellement, il y a environ 23 000 adresses actives contenant des jetons non fongibles. Ce n’est qu’une petite fraction des 320 000 comptes actifs quotidiens dans Ethereum, détenus par des utilisateurs traditionnels de crypto-monnaie, qui peuvent fonctionner comme un signal qui montre tout le territoire que les NFT doivent conquérir. Un marché haussier qui stimule l’intérêt pour l’ETH et sa blockchain peut également être des facteurs qui jouent en faveur de la niche des jetons non fongibles.

Un autre facteur qui peut jouer en faveur peut être une incitation économique, comme cela s’est produit récemment avec le lancement du métaverse Decentraland qui a offert 100 000 USD en prix et a atteint attirer un bon nombre de curieux désireux d’interagir pour la première fois avec des jetons non fongibles.

Cependant, d’autres facteurs peuvent jouer contre, comme l’émergence de jeux de ponzi camouflés de jeux qui peuvent escroquer les utilisateurs et causer des dommages à l’industrie. Le même rapport non fongible note que a exclu les données des chiffres de 2018 de CryptoCountries et CryptoCelebrities qui représentaient plus de 125 000 dollars (43,8%) car il était considéré comme des systèmes pyramidaux. “Nous observons également un comportement suspect dans ces volumes qui nous permet de douter de son authenticité”, soulignent les analystes.

CryptoCelebrities, par exemple, a disparu en 2018, plusieurs semaines après son lancement, suffisamment longtemps pour que des centaines d’utilisateurs dépensent des millions en ETH (environ 18 millions USD) sur des cartes à collectionner de Donald Trump, Rihanna, Elon Musk et des dizaines d’autres jetons de des célébrités qui sont maintenant pratiquement inutiles, comme l’a souligné le portail calcalistech.

Le prix initial de chaque jeton était minuscule, bien qu’il atteigne plus tard 100 000 USD, avant qu’il ne commence à se stabiliser, après quoi les développeurs ont modifié le jeu pour tenter de susciter plus d’intérêt. Ils ont invité des célébrités à sauvegarder leurs jetons, mais les transactions ont chuté et les objets de collection étaient difficiles à vendre.

L’équipe de huit développeurs a maintenu son anonymat, mais est ensuite venue communiquer avec la communauté via un compte dans Discord. Les utilisateurs ont demandé qu’ils arrêtent le jeu, dont l’un des créateurs a accepté de montrer des captures d’écran des menaces de mort qu’il avait reçues.

Les développeurs ont annoncé à l’avance que le jeu serait éliminé et ont promis d’indemniser les détenteurs de jetons dans d’autres développements futurs. Comme prévu, tout le monde n’était pas satisfait quand il avait entre les mains une “patate chaude”, un gage de célébrités à collectionner, pratiquement inutile.