Le marché des smartphones en Amérique latine chutera jusqu’à 20% en raison du coronavirus

«L’impact au premier trimestre n’est peut-être pas tant dû au fait que la planification était déjà en place, mais au deuxième semestre, il commencera à se faire sentir. En supposant que les usines en Chine fonctionnent déjà à 100%, l’étape dépendra entièrement de la reprise du marché du pays asiatique », a déclaré l’analyste.

Le Chili et le Brésil seront les autres pays touchés par la crise des coronavirus et la production technologique de la région. Au début de l’année, on estimait que le marché chilien des smartphones se remettrait des baisses récentes et passerait à 1,6%; cependant, une baisse de moins 1,8% est désormais estimée.

Dans le cas du Brésil, bien qu’il soit un centre de fabrication technologique pour la région, ils ont besoin de composants asiatiques pour l’assemblage, ce qui entraînera également une baisse de leurs ventes dans le secteur mobile.

IDC a expliqué que bien que, pour l’instant, ils ne changeront pas le calendrier de leurs estimations pour les marchés, ils sont en constante mise à jour pour mesurer les réactions des marchés et les impacts possibles dans les semaines suivantes.

“Si en mai, plus ou moins, la reprise commence, nous verrons beaucoup d’équipements entrer dans la seconde moitié de l’année et une augmentation des industries, mais nous devons attendre”, a déclaré Mendoza.

