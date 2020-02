Le marché du logement se renforce alors que le Royaume-Uni accueille une nouvelle vague d’entreprises européennes après le Brexit

Le secteur des services financiers du Royaume-Uni se développe, avec plus de 1 000 institutions financières européennes prévoyant d’ouvrir des hubs européens dans le Royaume-Uni après le Brexit.

Dans toute l’Union européenne, les banques, les gestionnaires d’actifs, les compagnies d’assurance et les gestionnaires de fonds font leurs valises pour partir intelligemment au Royaume-Uni dans le but de continuer à prendre soin de leur clientèle britannique au lendemain du Brexit.

Le récent sondage du cabinet de conseil en réglementation Bovill a examiné les données obtenues auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) et a révélé que plus de 1 000 de ces entreprises ouvriront des bureaux en Grande-Bretagne après notre sortie de l’UE.

Le groupe de réflexion New Financial a découvert que plus de 300 institutions financières en Grande-Bretagne ont déjà ouvert des hubs européens pour continuer à servir les clients du bloc après le Brexit.

Michael Johnson, consultant chez Bovill, commente: “Ces chiffres montrent clairement que de nombreuses entreprises considèrent le Royaume-Uni comme le premier centre de services financiers en Europe.”

Les maisons et les bureaux seront en demande

Avec autant d’entreprises migrant vers le Royaume-Uni et ouvrant des bureaux supplémentaires, il est probable que la demande de locaux commerciaux et résidentiels soit encore plus exigeante. En conséquence, la demande de locations privées et de logements de haute qualité pour les employés et leurs familles devrait augmenter considérablement.

Ces principaux centres financiers du Royaume-Uni, notamment Londres, Manchester, Birmingham, Leeds, Milton Keynes et Bristol, devraient être des sites de relocalisation populaires.

Sur ce point, de nombreuses grandes entreprises britanniques tentent actuellement d’ouvrir de nouveaux bureaux hors de la capitale, ce qui augmente les possibilités d’emploi dans ces régions. En conséquence, ces zones bénéficient de l’augmentation des niveaux d’investissement, de la régénération et de l’intérêt accru des investisseurs immobiliers à la recherche d’un point chaud d’investissement à venir.

Les grandes villes devraient voir un coup de pouce à l’économie locale

De nouvelles opportunités d’emploi et une injection de liquidités pour les économies locales devraient aider à compenser toute perte économique subie par les opérations financières britanniques qui ont choisi de déplacer leurs entreprises et leurs actifs dans des villes européennes telles que Francfort et Paris.

Jamie Hope, directeur général de l’agence immobilière londonienne Maskells, commente: «Le marché locatif va exploser à court terme en raison de la recherche d’employés européens à Londres et dans d’autres grandes villes.»

«Il y a encore de l’incertitude et il y en aura beaucoup qui chercheront à louer jusqu’à ce que nous ayons une stabilisation complète avant d’acheter, ce qui fera ensuite avancer le marché des ventes.

«Cela dit, nos chiffres d’écoute ont augmenté de 265% en janvier 2020 par rapport à 2019, il semble donc qu’il y ait déjà une augmentation de l’activité des acheteurs. Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation des audiences, mais aucune offre – cette année, en janvier, nos offres ont augmenté de 1 400% par rapport à l’année précédente. »