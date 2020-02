Le marché immobilier de Manchester devrait connaître une nouvelle année record

Des pans de nouveaux développements sont en cours d’achèvement à travers Manchester, stimulant ainsi le marché immobilier déjà florissant.

À Manchester, le volume des projets immobiliers qui devraient être achevés cette année est susceptible de battre le record actuel de 2019, selon Deloitte’s Crane Survey. Une des principales raisons de la croissance attendue pour cette année est un pipeline de 8 800 unités résidentielles.

Plus de 2 mètres carrés d’espace de bureau et 400 000 pieds carrés de surface de vente au détail, de loisirs et d’hôtel sont également en construction, ce qui montre la quantité impressionnante de développement et de croissance à venir à Manchester.

La dernière enquête Crane Survey a révélé que 27 projets ont été achevés à Manchester en 2019, ce qui est le plus haut niveau depuis 2006 et le deuxième plus haut depuis 1999. Cela a été principalement stimulé par le marché résidentiel, car la demande d’espace de vie dans la ville reste forte.

En 2019, 3 619 logements ont été achevés et 12 357 autres étaient en construction dans tout Manchester. Le premier développement résidentiel étudiant de la ville depuis 2017 a été achevé l’année dernière, et 427 000 pieds carrés de bureaux ont également été avancés.

Population croissante dans le centre-ville

La population de Manchester devrait augmenter de façon spectaculaire, en particulier dans le centre-ville. À l’été 2019, il y a même eu un pic de 117% de personnes déménageant à Manchester par rapport à l’année précédente.

Le dernier rapport sur l’état de la ville du conseil municipal de Manchester a révélé que la population de la ville devrait dépasser 635 000 d’ici 2025. Et 100 000 personnes supplémentaires devraient résider dans le centre-ville. Cette augmentation importante devrait stimuler davantage le marché immobilier résidentiel de Manchester.

Demande croissante sur le marché locatif

La croissance importante de la population de Manchester, ainsi que l’augmentation des possibilités d’emploi, alimentent la demande sur le marché locatif. Les nouveaux développements de bureaux devraient créer 15 500 emplois, attirer davantage de professionnels et d’entreprises dans la ville et stimuler davantage la demande de logements résidentiels.

Manchester a même été récemment nommée par les propriétaires comme l’une des villes les plus attrayantes pour la location en 2020. Avec la demande croissante de propriétés locatives, l’investissement immobilier à Manchester devrait continuer à offrir des opportunités lucratives aux investisseurs et aux propriétaires dans les années à venir. ans.

Johnson’s Square est un bâtiment victorien distinctif en cours de restauration sympathique et est situé à moins d’un mile du centre-ville de Manchester dans le Northern Gateway. Vous pouvez en savoir plus sur les «maisons intelligentes» disponibles pour investir dans ici, ou inscrivez-vous gratuitement pour découvrir nos autres opportunités à Manchester et à travers le Royaume-Uni.