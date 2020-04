Le marché prédictif de la gnose permet aux utilisateurs de parier sur le coronavirus

Gnosis, une startup qui construit de nouveaux mécanismes de marché sur Ethereum, a annoncé le 21 avril le lancement d’une nouvelle plateforme de marché prédictive dédiée aux événements liés à la pandémie de coronavirus (COVID-19). Grâce à cette plateforme, appelée «Corona Information Markets», les utilisateurs pourront parier sur des informations liées au virus.

À travers une publication sur son blog officiel, la société a rapporté que créé une organisation décentralisée à but non lucratif composée de 50 marchés prédictifs qui fonctionnent en encourageant la vraie information et en décourageant la fausse information. “Nous espérons que la plate-forme Corona Information Markets éclairera les problèmes clés et accélérera la diffusion d’informations précieuses, les rendant accessibles à tous”, explique la startup.

Le projet, qui avait un financement de 50 000 USD, permet aux utilisateurs de parier sur un résultat particulier en utilisant USD Coin (USDC). Le résultat des paris sera déterminé par l’Oracle, qui recueille des données auprès de sources fiables, telles que l’Organisation mondiale de la santé. Bien que Gnosis précise: «même aujourd’hui, il n’y a pas de réponses claires à des questions comme: quand le pic se produira-t-il dans le nombre de cas? Ou êtes-vous immunisé si vous avez déjà infecté et récupéré de COVID-19? ».

Chaque marché prédictif touche à un sujet différent de la pandémie de coronavirus, par exemple, le quatrième pari avec une liquidité de 1 777 USDCpose la question suivante: combien de cas confirmés de COVID-19 y aura-t-il aux États-Unis le 1er juin 2020?; tandis que le septième pari, avec une liquidité de 1620 USDC, ouvre la question suivante: combien de cas confirmés de COVID-19 y aura-t-il dans l’État de New York le 1er juin 2020?

Actuellement, la plateforme compte neuf marchés ouverts et six marchés fermés. Source: coronainformationmarket.com.

Non seulement des coronavirus, mais aussi des séries et des sports

Ce n’est pas la première fois que les événements mondiaux sont utilisés comme cadre de référence pour lancer des marchés prédictifs. Comme l’a rapporté CryptoNews il y a un an, lorsque la série Games of Thrones de HBO a surpris le monde par son énorme succès, Manuel Araoz, directeur de la technologie chez Zeppelin, a créé et lancé trois marchés prédictifs liés à la série qui ils ont posé des questions sur ce qui arriverait à certains des personnages les plus emblématiques de l’histoire.

Les marchés prédictifs gagnent également en popularité grâce aux événements liés aux événements sportifs, tels que le lancement effectué par Augur lors du développement de la Coupe du monde de Russie 2018. En outre, les paris de ces marchés tournent également autour des événements politiques.

D’autre part, en février dernier, une entreprise a décidé de lancer le jeton Coronacoin qui permet aux utilisateurs de parier et de capitaliser sur la pandémie de coronavirus; car plus le virus se propage sur la planète Terre, plus l’atout devient précieux.