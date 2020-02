Le marketing B2B n’a pas besoin d’être nul – Econsultancy

Pour une raison quelconque, travailler dans un espace interentreprises rend le marketing populaire pépin. Il semble que toute créativité soit perdue. Trotter les mêmes vieux messages fatigués de manière inimaginable.

Même les bases de la marque semblent être oubliées. Les marques se ressemblent souvent tellement que vous seriez pardonné de les avoir confondues. Des noms de marque, valeurs fondamentales, proposition et messagerie, voix de marque, schémas de couleurs, offres de service et même la même photographie Unsplash. Il y a peu pour les différencier.

Je suis convaincu que la majorité du contenu B2B est écrit par un logiciel d’apprentissage automatique qui a été alimenté par tout le contenu B2B existant, puis régurgite du «contenu» bourré de mots à la mode égocentrique. Je ne suis souvent pas plus sage quant à ce que fait réellement une entreprise, à ses avantages pour moi et mon entreprise ou pourquoi je devrais les utiliser par rapport à un concurrent. Forrester confirme mes réflexions dans sa recherche de 2019 où ils ont évalué 60 sites Web dans 12 industries B2B. «Presque tous les sites Web examinés ont obtenu de mauvais résultats», déclare le rapport. «La plupart des spécialistes du marketing B2B continuent d’échouer lamentablement lorsqu’il s’agit de créer du contenu que les acheteurs trouvent intéressant, interactif ou convaincant.» Aie.

La partie la plus ironique de cela est que les agences de marketing elles-mêmes sont parmi les pires coupables. Pas de proposition unique, les mêmes conceptions de sites Web en bloc et un «marché cible» qui inclut toute entreprise disposant d’un compte bancaire d’entreprise. C’est comme le branding B2B et le marketing est retardé. Ce qui donne?

Voici trois choses pour vous inciter à faire mieux en matière de marketing B2B et de marque.

Avoir une personnalité

Vous êtes peut-être dans l’espace B2B, mais en fin de compte, vous vendez toujours aux humains. Les mêmes humains qui sont attirés par des idées intéressantes, créatives et nouvelles. Les mêmes personnes qui ont des émotions et des raisons derrière lesquelles elles travaillent, ce n’est pas uniquement dû au prix ou aux fonctionnalités.

Mailchimp est un excellent exemple d’une personnalité de marque qui est constamment exécutée dans toute l’entreprise. Leur guide de conception et leur guide de style de contenu contiennent des descriptions sur la façon dont cela peut être réalisé, en modifiant le ton en fonction du canal et de la situation, tout en conservant une personnalité et une voix cohérentes.

Pour bien exécuter la personnalité d’une marque, cela doit être quelque chose que l’entreprise prend entièrement en charge et est appliqué dans toute l’entreprise. Tout comme les personnalités humaines, cela a un impact sur vos points de vue, la façon dont vous parlez, où vous sortez et en quoi vous croyez. Et cela doit être une personnalité qui attire votre public cible.

Mailchimp fournit un exemple fantastique. Pensez au monde des logiciels de messagerie. La plupart ne s’attendraient pas à ce que «Onirique et astucieux» fasse partie de l’identité d’une marque dans cet espace. Mais cela s’adresse parfaitement au public cible des concepteurs créatifs de Mailchimp. D’autres parties de leur personnalité incluent:

Utiliser un humour décalé et une voix conversationnelle

Nous jouons avec le langage pour apporter de la joie au travail des gens

Nous ne nous prenons pas trop au sérieux

Un toucher excentrique. Nous sommes bizarres mais pas inappropriés

Mailchimp a exprimé ces parties de sa personnalité à travers une campagne de marketing très amusante. Basé sur l’idée que les gens qui ne connaissent pas leur nom de marque le prononcent souvent mal, Mailchimp a créé neuf entreprises qui ont toutes joué sur les erreurs de prononciation. Ils ont créé une gamme de chips appelée «FailChips» et un soin de beauté anti-âge appelé «SnailPrimp». par exemple.

Ces entreprises ont lancé des vidéos ou des microsites créatifs, mais aucune ne mentionnait ouvertement Mailchimp. Lorsque les gens inévitables ont recherché ces entreprises loufoques sur Google, le moteur de recherche leur demandait s’ils voulaient dire «MailChimp».

La campagne a été critiquée par certains pour sa nature excentrique, mais elle visait à sensibiliser un public cible particulier, en utilisant les connaissances de vraies nouvelles expériences client, et a créé une campagne cohérente avec leur personnalité. C’est exactement la façon dont je m’attendrais à ce que Mailchimp se comporte.

Debout pour quelque chose, à quelqu’un

Il semble que la plupart des entreprises craignent de cibler un groupe spécifique de clients. FOMO est réel même en matière de marketing B2B. Si vous ciblez tout le monde et offrez tout, il est probable que vous ne voulez rien dire à personne. Mieux vaut défendre quelque chose pour quelqu’un.

Le but ne doit pas être d’être aimé, aimé ou «bon» pour tout le monde, mais d’être parfaitement adapté à un public spécifique. Cela est beaucoup plus susceptible de conduire à l’action. Mais l’utilisation de cette stratégie peut parfois créer une controverse ou désactiver d’autres groupes. Vous devez vous y préparer et comprendre que tout va bien, tant que cela ne vient pas de votre public cible! Si vous avez fait vos recherches, vous serez plus attrayant pour votre cible car vous représentez quelque chose qui résonne avec eux.

Fidèle à sa forme, Mailchimp le fait bien aussi. Renforcer leur personnalité, il informe les choses dans l’ensemble de leur entreprise, façonnant leurs politiques, opérations et conduite interne par exemple. Mais aussi, ce qu’ils représentent.

Ils savent ce que leur identité de marque signifie et, par conséquent, comment ils doivent réagir ou non aux événements qui se produisent en dehors de ce qu’ils planifient et contrôlent. Mailchimp a fait une déclaration sur l’interdiction des comptes qui propagent de la désinformation sur les vaccins. Un sujet controversé que la marque aurait pu ignorer. Au lieu de cela, ils ont défendu ce en quoi ils croyaient et ont pris des mesures.

Nouveau: des militants anti-vaccination ont été lancés ou déclassés à partir de presque toutes les principales plateformes. Désormais, la société de marketing par e-mail la plus populaire interdit ses newsletters – qui étaient la première méthode et la plus fiable pour atteindre les donateurs. https://t.co/EK79FtDY5a

– Brandy Zadrozny (@BrandyZadrozny) 13 juin 2019

Sois créatif

Certaines marques B2B doivent présenter une identité formelle très professionnelle, mais cela n’excuse toujours pas un manque de créativité. Avec un équilibre prudent, vous pouvez toujours dépeindre une sensation sérieuse en affaires tout en injectant quelque chose de accrocheur ou unique. Il existe plusieurs façons d’être créatif, quelle que soit la personnalité de votre marque. Voici quelques idées.

Un livre blanc livré de manière innovante

Créer une nouvelle méthode ou un nouveau modèle pour ce que vous faites

Les clients ne s’attendraient pas à utiliser des canaux ou des emplacements marketing

Un nouvel angle ou des messages qui apportent un changement rafraîchissant

Une politique commerciale ou une façon de travailler digne d’intérêt – pensez à la transparence radicale

Mener des recherches qui visent à découvrir quelque chose de nouveau

Des publicités qui se distinguent visuellement ou vont à l’encontre des attentes du consommateur

La campagne publicitaire “Hey World” d’Upwork s’est révélée être une campagne pertinente qui était tout sauf fade.

Upwork a créé une série de ces annonces (y compris l’exécution d’OOH) pour illustrer certains cas d’utilisation courants pour leurs services. Ils auraient pu créer quelque chose de mortellement ennuyeux – ont utilisé des images de bureau d’un propriétaire d’entreprise brûlé avec la tête sur leur bureau avec la ligne “ besoin d’une paire de mains supplémentaires pour vous aider à gérer vos médias sociaux ” mais cela n’aurait pas eu le même impact, reconnaissance ou engagement. Au lieu de cela, Upwork a trouvé de nouvelles façons de tisser de manière créative les affaires courantes en annonces visuellement frappantes sur leur offre de services. Agréable.

Espérons que ce qui précède a suscité une certaine créativité dans les veines des spécialistes du marketing B2B en lisant ceci et vous a inspiré à penser différemment à quoi l’image de marque et le marketing peuvent ressembler dans cet espace. Oui, cela peut parfois sembler risqué, mais il vaut mieux prendre un risque calculé que ne rien faire et s’évanouir dans l’obscurité et la non-pertinence.