Le meilleur équipement pour les entraînements que vous pouvez faire à la maison

Vous avez un espace ou un budget limité? Pas de problème.

Avril

16, 2020

4 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Il est si facile de devenir sédentaire en ce moment, mais vous ne pouvez pas vous laisser tomber dans ce piège. Pour votre bien-être physique et mental, vous devriez élaborer une routine de santé et de remise en forme qui vous convient le mieux. Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleures options d’entraînement à domicile disponibles afin que vous puissiez choisir le programme parfait pour votre style de vie.

Tonal est la Ferrari du fitness personnel. En utilisant des poids numériques, il peut à peu près remplacer n’importe quelle machine au gymnase. Tirant parti de leur système Coach AI exclusif, Tonal peut suivre votre force et augmenter progressivement le poids de la résistance par incréments d’une livre (jusqu’à 200 lb) à mesure que vous devenez plus fort. Avec des centaines de cours incluant le yoga, le cardio et la récupération, le système Tonal rend vos entraînements à domicile efficaces et efficients.

L’aviron offre un entraînement puissant et complet qui utilise 86% des muscles de votre corps (contre 44% pour la course et le vélo) tout en renforçant la densité osseuse, réduisant le stress articulaire. Il est également parfait pour faire à la maison. Hydrow offre une technologie d’aviron de pointe pour votre maison, vous permettant de ramer en temps réel (ou via des sessions enregistrées) afin que vous vous sentiez comme si vous étiez sur l’eau avec un vrai coach. Les classements intégrés vous permettent de rester compétitif et sa conception élégante offre un entraînement fluide et silencieux. Hydrow donne également en arrière 60 jours consécutifs, ils feront un don à water.org en votre nom. Avec de nouveaux entraînements filmés quotidiennement, les possibilités de fitness sont illimitées.

Si votre maison est limitée en espace, ou si vous préférez simplement la musculation, Jaxjox pourrait vous convenir le mieux. Ces kettlebells intelligents peuvent changer leur capacité de poids avec un design brillant. Les kettlebells Jaxjox combinent des capteurs de mouvement à la technologie soigneusement conçue par l’entreprise pour suivre chacun de vos mouvements pendant l’entraînement via l’application Jaxjox. L’application suit les poids, les ensembles, le temps, la puissance et l’intensité, vous donnant la possibilité de vous entraîner de manière plus calculée. Cet entraînement complet prend un minimum d’espace tout en offrant un maximum d’avantages.

Connexes: 5 séances d’entraînement que vous pouvez faire à la maison gratuitement dès maintenant

Avec des mandats de rester à la maison en place dans tout le pays et de nombreuses personnes à la maison avec leurs enfants, Jump Sport est une excellente option pour partager des habitudes saines avec vos enfants. Jump Sport se double d’une activité fantastique et énergique pour que vos enfants restent actifs et s’amusent à vos côtés. Il a également un catalogue de classe très polyvalent qui comprend la formation HIIT et Barre. Il s’agit d’une activité à faible impact, qui est plus facile pour vos articulations mais vous donne toujours les excellents résultats que les choix de fitness à fort impact donnent. Si vous avez une arrière-cour, vous avez également la possibilité de choisir dans le catalogue de trampoline extérieur de l’entreprise.

Si vous avez un espace limité, vous pouvez également envisager Cross Rope. Cross Rope est facilement stocké et peut être utilisé dans de petits espaces, ce qui en fait une excellente option pour une utilisation intérieure ou extérieure. Cette corde à sauter est deux fois plus puissante en raison de ses cordes lestées, qui vous offrent un entraînement cardio et musculaire dans un excellent entraînement deux pour un. Cross Rope limite actuellement les commandes à deux lots en raison de la forte demande.

Ou, vous pouvez construire votre propre salle de gym à la maison, avec des articles de moins de 200 $. Les bandes TRX, une barre de traction et un rouleau ab sont essentiels pour l’entraînement croisé de la force de votre corps supérieur et inférieur tout en construisant un noyau solide.

Avec ces outils de fitness, vous serez en mesure de créer un entraînement puissant et complet à la maison, tout en utilisant un espace limité et en ayant un impact minimal sur votre budget.

.