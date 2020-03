le meilleur logiciel pour les fermes minières Bitcoin et Ethereum

Faits saillants:

Hive OS propose des outils pour surveiller et configurer massivement le matériel de minage à distance.

Les petites fermes, avec quatre plates-formes ou moins, peuvent utiliser cette plate-forme gratuitement.

Cet article contient des liens de parrainage. Savoir plus.

Dans la liste des systèmes d’exploitation dédiés optimisant l’extraction de crypto-monnaie comme Bitcoin ou Ethereum, Hive OS s’est positionné comme l’une des meilleures options pour les mineurs à petite et grande échelle. En effet, ce système d’exploitation combine une série de fonctionnalités qui simplifient les tâches de ceux qui gèrent l’équipement minier.

Beaucoup de gens pensent que l’extraction de crypto-monnaies est quelque chose d’aussi simple que de «démarrer une machine qui fait de l’argent» et ensuite de dormir ou de sortir pour profiter de leurs profits, mais ce n’est pas si simple. Le mineur doit être attentif à de nombreux aspects, à la fois technologiques et du marché des actifs cryptographiques, s’il veut vraiment tirer le meilleur parti de cette activité.

Des facteurs tels que la température du matériel, son hashrate, la connexion Internet, la consommation d’électricité, la performance de l’exploitation minière dans différents pools, entre autres, sont des valeurs dont chaque mineur doit toujours être conscient. Pour cela l’accès à distance au matériel est important, afin de visualiser ces valeurs et de faire les ajustements nécessaires pour les corriger.

Dans de nombreux cas, les mineurs utilisent différents programmes en même temps pour surveiller et configurer le fonctionnement de leur équipement. Ce qui, sans aucun doute, complique encore cette tâche; surtout si ce sont ceux qui ne gèrent pas seulement une petite plate-forme à la maison, mais des fermes avec des dizaines d’appareils destinés à extraire une ou plusieurs crypto-monnaies.

Qu’est-ce que Hive OS?

La liste récemment mentionnée des difficultés et des revers potentiels que l’exploitation de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies peut apporter est ce que Hive OS résout. Il s’agit d’un système d’exploitation basé sur Ubuntu 16.04 LTS qui comprend des outils pour surveiller et configurer le matériel de minage en personne et à distance.

Hive OS possède certains des programmes de minage les plus largement utilisés dans le créneau de manière intégrée, tels que: CCminer, SGminer, ETHminer, Claymore (dans ses versions Dual Ethereum, Zcash et CryptoNote). Dans le cas où le logiciel de préférence de l’utilisateur n’est pas encore intégré dans ce système d’exploitation, il existe l’outil «Custom Miner», qui permet d’ajouter de nouvelles applications d’exploration existantes. Grâce à cela, Hive OS peut être utilisé dans l’extraction de crypto-monnaie comme le bitcoin (BTC), l’éther (ETH), le monero (XMR), le zcash (ZEC), le siacoin (SC), le decred (DCR), entre autres.

Voici à quoi ressemble l’aperçu d’une ferme minière dans Hive OS. Source: Hive OS

En ce qui concerne le matériel, Hive OS peut être utilisé de la même manière avec des équipements ASIC, des cartes graphiques (GPU) à la fois Nvidia et AMD, et même pour l’exploitation minière avec des CPU. À propos de l’exploitation minière avec GPU, ce système d’exploitation permet l’utilisation de rigs jusqu’à 19 cartes graphiques, qui ne doivent pas nécessairement être tous de la même marque. Autrement dit, les utilisateurs de Hive OS peuvent disposer sans problème de plates-formes minières hybrides, composées de cartes graphiques AMD et Nvidia de différents modèles. Cela a généralement des problèmes avec d’autres systèmes d’exploitation et programmes d’exploration de données, mais pas avec Hive OS.

La procédure d’installation de ce système d’exploitation spécialisé pour l’extraction de crypto-monnaie est simple et rapide (environ 30 minutes). Cela ne nécessite qu’un périphérique de stockage d’au moins 8 Go. Le téléchargement peut être effectué gratuitement à partir du site Web officiel de Hiveo OS: hiveos.farm.

Comment Hive OS facilite la gestion de votre batterie de minage Bitcoin

Le principal avantage de Hive OS sur les autres systèmes d’exploitation dédiés à l’extraction de bitcoin et d’autres crypto-monnaies est qu’il s’agit d’un tout en un seul système. Il n’est donc pas nécessaire de télécharger trois programmes ou plus et de passer de l’un à l’autre pour surveiller et configurer votre équipement minier. Installez simplement Hive OS, inscrivez-vous sur son site Web et synchronisez votre compte avec votre ferme, d’avoir à portée de main tous les outils nécessaires pour le gérer à distance.

Configuration des mineurs à l’échelle

Avant de démarrer votre ferme avec Hive OS, il est crucial de configurer certains détails concernant le fonctionnement de vos mineurs. Normalement, dans d’autres systèmes d’exploitation et programmes utilisés pour l’extraction de crypto-monnaie, vous devez appliquer bon nombre de ces paramètres indépendamment à chaque ordinateur. Hive OS, d’autre part, vous permet de configurer et d’appliquer chaque modification simultanément à l’ensemble de votre ferme ou aux mineurs que vous souhaitez spécifiquement.

Sur le site Web, vous pouvez créer des fiches de vol dans lesquelles vous spécifiez différentes valeurs liées au fonctionnement des équipes de votre ferme. Le portefeuille qui sera utilisé, dans quel pool sera extrait et quel équipement que vous avez sur votre ferme fonctionnera selon ces spécifications sont quelques-uns des détails que chaque feuille de vol contient. Vous pouvez en créer autant que vous le jugez nécessaire, et même vous pouvez planifier son lancement afin qu’ils soient activés automatiquement.

Configuration d’une feuille de vol à extraire dans Hive OS. Source: Hive OS

L’overclocking est un processus important dans l’exploitation minière. De cette façon, certaines propriétés du matériel d’exploitation sont modifiées de sorte qu’il fonctionne avec une plus grande force. Hive OS Vous permet de configurer simultanément la limite de puissance, la vitesse du processeur, de la mémoire et de l’extracteur de chaleur pour tous vos équipements. Bien que vous puissiez également définir des paramètres indépendants pour un appareil spécifique, en fonction de ses caractéristiques et de vos objectifs.

Fenêtre de configuration de l’overclocking dans Hive OS. Source: Hive OS

Notifications et pilote automatique

Hive OS propose un service de notification via Telegram sur les performances de votre batterie de serveurs. Si l’un de vos équipements tombe en panne ou si ses performances sont en dehors des paramètres établis, vous saurez immédiatement. De cette façon, vous pouvez effectuer à distance toute action nécessaire pour résoudre le problème et continuer à extraire les crypto-monnaies. Cependant, si, pour une raison quelconque, vous n’avez pas reçu la notification ou ne pouvez pas répondre à l’urgence, vous pouvez automatiser certaines actions en fonction de la situation.

Par exemple, il y a la possibilité de configurer l’arrêt et le redémarrage automatique de vos mineurs s’ils atteignent des températures très élevées. De même, vous pouvez programmer la vitesse de l’extracteur de chaleur pour augmenter en fonction de la température de l’équipement.

Coûts et autres détails sur l’exploitation de bitcoins avec Hive OS

Hive OS peut être téléchargé gratuitement, comme mentionné ci-dessus, mais il existe certaines conditions pour l’utiliser gratuitement. Exploitation minière avec ce système d’exploitation c’est gratuit pour ceux qui ont 4 appareils de minage (ASIC ou plates-formes) ou moins sur votre ferme. Ceux avec 5 mineurs ou plus devraient payer des frais mensuels de 3 $ pour chaque plate-forme, ou 2 $ pour chaque ASIC.

Les mineurs d’éther (ETH) sont l’exception à la règle précédente, car ils ne peuvent avoir que trois plates-formes à extraire sans frais. Ceux qui utilisent quatre plates-formes ou plus sur leur ferme devraient payer 3 USD chaque mois. Cependant, les mineurs d’éther qui utilisent le pool Hive OS, Hiveon Pool, peuvent choisir entre payer l’abonnement de 3 USD par équipe ou payer une commission de 3% de ce qu’ils extraient dans ledit groupe minier.

Ceux qui paient pour l’utilisation de Hive OS ont certains avantages sur ceux qui l’utilisent gratuitement. Par exemple, les utilisateurs payants ont des statistiques d’exploration de données pour les trente derniers jours et un support technique par e-mail, en plus d’avoir accès à la communauté des utilisateurs. De leur côté, les utilisateurs gratuits ne bénéficient que de trois jours de statistiques et de service technique auprès de la communauté des utilisateurs.

Statistiques de l’exploitation minière au cours des 30 derniers jours dans Hive OS. Police Hive OS

Les fermes avec plus de 500 appareils de minage bénéficient d’un serveur privé, d’un service technique individualisé et même de la possibilité de revendre des services avec le système d’exploitation. Le quota que ces types d’utilisateurs doivent annuler n’est pas fixe, mais serait “personnalisé” selon le client.

La politique de Hive OS concernant la réception des paiements est exclusive aux actifs cryptographiques. La plateforme utilise le processeur de paiement CoinPayments, qui accepte plus de 50 crypto-monnaies et jetons différents.

Pools, VPN, langues et application

Hiveon Pool est le pool soeur de Hive OS. Le principal avantage d’utiliser les deux ensemble est que vous n’avez pas besoin de vous abonner au pool. Il vous suffit de le sélectionner lors de la création de votre fiche de vol et de l’activer pour commencer à l’explorer. En ce qui concerne ses caractéristiques, Hiveon Pool propose des paiements quotidiens avec une limite minimale de 0,1 ETH dans le cadre du système de paiement PPS +. Un autre avantage de l’exploitation minière dans ce pool est que, pour le moment, elle ne facture pas de commission à ses travailleurs. Bien qu’un inconvénient soit que vous ne pouvez actuellement extraire que de l’éther (ETH).

Hive OS peut également être utilisé pour travailler dans d’autres pools de minage en dehors de Hiveon Pool. Plusieurs sont disponibles lors de la création de votre fiche de vol, mais si celle de votre choix ne l’est pas, vous pouvez l’ajouter sans inconvénients majeurs.

Une fonctionnalité précieuse intégrée à ce système d’exploitation est la possibilité de configurer l’utilisation du VPN pour masquer votre adresse IP. De plus, Hive OS propose une variété de langues dont l’espagnol, pour la commodité de la communauté hispanophone, ainsi qu’une application mobile sur Android et bientôt sur iOS, pour gérer vos fermes de n’importe où.

En conclusion, Hive OS est un outil précieux pour l’extraction de bitcoins et toute autre crypto-monnaie. Sa polyvalence, sa simplicité et le fait qu’il soit si complet le rendent digne de l’excellent accueil qu’il a eu dans le créneau. Cela vaut la peine d’essayer et de l’essayer, car, contrairement à d’autres systèmes d’exploitation similaires, vous pouvez l’essayer gratuitement avec quelques plates-formes.