Le mélange «sale» de Pemex tombe plus fort que le brut américain et européen

Le baril de pétrole brut mexicain a chuté de 12,9% ce jeudi, clôturant à 14,67 $, son deuxième pire prix de l’année. Le contrat de panier mexicain accumule une baisse de 74% jusqu’à présent cette année.

Pemex a dû recourir à des remises plus importantes pour placer ses produits dans un marché inondé de barils légers arabes, ce qui a précipité le mix mexicain avec plus de force que les contrats WTI et Brent, les références des États-Unis et de l’Europe.

Bien que les marchés financiers lient une séquence haussière en raison des soutiens financiers lancés aux États-Unis, la perspective est que la demande mondiale d’énergie ralentira cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Le contrat à terme international sur le Brent a chuté de 1,05 $, ou 3,8%, pour s’établir à 26,34 $ le baril. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate (WTI) aux États-Unis ont perdu 1,89 cents, ou 7,7%, à 22,60 $ le baril. Les deux contrats ont perdu environ 60% jusqu’à présent cette année.

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie a déclaré que la demande mondiale de pétrole pourrait chuter à 20 millions de barils par jour, soit 20% du total, car 3 milliards de personnes font actuellement l’objet d’ordonnances de confinement en raison de l’épidémie de coronavirus.

“Les marchés pétroliers ont été soutenus par le débat sur la relance aux États-Unis, mais la plupart des activités se poursuivent sans but, se noyant dans une mer de brut”, a déclaré Stephen Innes, stratège de marché chez AxiTrader.

Le Sénat américain a massivement approuvé mercredi un programme de 2 000 milliards de dollars visant à aider les chômeurs et les industries touchés par l’épidémie de coronavirus.

Cependant, compte tenu de l’effondrement de la demande et de l’augmentation de la production, les perspectives semblent sombres.

