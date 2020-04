Le MES en Europe: les États qui en ont profité

IL MES, le mécanisme européen de stabilité, est né en 2011 pour vaincre le FESF, créé pour faire face à la crise de la dette souveraine et pour secourir – en tant que prêteur en dernier ressort – des pays en difficulté.

L’objectif du MES, créé sous l’impulsion du Conseil européen de 2011 dans un traité entre les États nationaux qui y ont adhéré, à savoir les 19 membres de la zone euro, est “de mobiliser des ressources financières et d’apporter un soutien à la stabilité, dans des conditions rigoureuse à la mesure de l’instrument d’aide financière choisi, au bénéfice des membres de l’EM qui sont déjà ou risquent de faire face à de graves problèmes financiers, si cela est indispensable pour sauvegarder la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et celle de sa États membres “.

Au fil des ans, divers pays ont bénéficié du MES, tels que Grèce, Espagne, Portugal, Irlande et Chypre, recevant un total de 254,5 milliards de prêts.

Grèce

La Grèce (intervention du Mes au cours des périodes 2010-2013, 2012-2014, 2015-2018) a réussi à sortir de sa grande crise le 20 août 2018, lorsqu’elle est sortie du plus important programme d’aide financière de l’histoire. La Grèce a mis fin à son programme de MES ce jour-là après huit ans de prêts reçus des pays du MES, du FESF, du FMI et de la zone euro.

Ensemble, le FESF et le MES ont décaissé 204 milliards d’euros à la Grèce et détiennent désormais plus de la moitié de sa dette publique. Au cours des huit dernières années, la Grèce a travaillé dur pour respecter les conditions des programmes. Maintenant leÉconomie hellénique il croît à nouveau et a déjà réparé une partie des dégâts, réussissant à émettre une série d’obligations l’année dernière.

Irlande

Les problèmes de l’Irlande (intervention de Mes en 2010-2013) ont commencé lorsque les prix de l’immobilier ont chuté en 2007. Pendant des années, les banques ont alimenté un boom en offrant très facilement des prêts hypothécaires et les prix de l’immobilier ont quadruplé par rapport à 1997. Une grande partie des prêts ont été consentis sans réfléchir et les banques subissaient déjà de lourdes pertes lorsque la bulle a éclaté. En 2010, l’Irlande a demandé un soutien financier de l’UE et du FMI et, le 28 novembre de la même année, l’Irlande est devenue le deuxième pays de la crise de l’euro à rejoindre un programme d’assistance. Le soutien total fourni s’est élevé à 67,5 milliards d’euros.

Portugal

Le Portugal (intervention de Mes en 2011-2014) a été le troisième pays à recevoir une assistance pendant la crise de l’euro. Contrairement à certains autres pays de programme, le Portugal a connu une longue période de faible croissance économique avant la crise.

La majeure partie de l’argent accordé dans le cadre du programme MES a été utilisée pour financer le budget et une partie de celui-ci pour recapitaliser les banques. En contrepartie, le pays s’est engagé à prendre un grand nombre de mesures pour réformer son économie.

Espagne

Le soutien du MES à l’Espagne (intervention MES sur la période 2012-2014) avait pour objectif de restructurer le secteur bancaire. Le programme a duré 18 mois, beaucoup plus court que les autres programmes du MES et du FESF précédent et également différent. L’argent a été utilisé dans un seul but: la restructuration des banques du pays.

En 2011, le pays est entré en récession et les banques ont perdu la capacité d’emprunter de l’argent ou de lever des capitaux. Sans soutien, beaucoup se seraient effondrés. Afin de calmer l’incertitude et de résoudre rapidement les problèmes bancaires, le L’Espagne a demandé de l’aide en juillet 2012.

Le MES a fourni jusqu’à 100 milliards d’euros d’aide au pays, bien qu’il n’ait finalement eu besoin que de 41,3 milliards d’euros. Deux décaissements ont été effectués: un en décembre 2012 et un en février 2013. L’Espagne a réussi à sortir du programme en décembre 2013 et a donné un signal fort de retour à la normale en commençant à rembourser volontairement les prêts du MES avant la date prévue.

Chypre

Chypre (intervention MES au cours de la période 2013-2016) a entamé une solide reprise économique soutenue par un programme d’assistance de trois ans fourni par le MES. Le programme de prêts représentait environ la moitié de la taille de l’économie chypriote. L’ESM a mis à disposition 9 milliards d’euros, tandis que le Fonds monétaire international dispose d’un autre milliard d’euros. Malgré des problèmes bancaires apparemment insurmontables au début du programme, le pays a réussi à mettre fin au programme en mars 2016.