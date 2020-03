Le Mexique a besoin d’une forte dose d’incitations fiscales.

“Nous ne voyons toujours pas d’actions concrètes, il n’y a pas de plan de soutien global comme on l’a vu dans d’autres pays, il est essentiel qu’il y ait le soutien du gouvernement fédéral pour que les petites et moyennes entreprises ne se retrouvent pas sans liquidité. Nous prévoyons que l’impact le plus grave se produira au deuxième trimestre de l’année, donc les actions doivent être mises en œuvre à court terme, nous sommes toujours dans les temps », a expliqué à Expansión Ángel García-Lascurain Valero, président national de l’Institut mexicain des cadres financiers. (IMEF).

En arrêtant l’activité productive, les entreprises commencent à avoir moins de revenus, donc une plus grande pression pour payer leurs impôts, afin qu’elles puissent tomber en défaut, et ne pas payer génère un coût éventuel plus élevé, car leur dette peut augmenter entre 30 et 50%, a expliqué Luis Javier Arreguín, directeur d’AS Consulting Group.

«Nous constatons que la plupart des entreprises sont financées par la TVA ou par un paiement provisoire de celle-ci. Le fait d’avoir moins de flux de capitaux augmenterait les coûts fiscaux pour les contribuables, en plus de tomber dans des dettes génératrices de défaut auprès du Trésor pour des amendes et des mises à jour “, a ajouté le directeur d’AS Consulting Group.

Selon un bulletin du Taxpayer Defense Attorney’s Office (Prodecon), le Tax Administration Service (SAT) a mis en place des mécanismes pour restituer dans les 3 jours les soldes en faveur des particuliers, en moyenne un remboursement d’impôt pour les soldes en faveur prennent entre 15 et 45 jours. Cependant, pour les personnes morales, aucune annonce n’a été faite.

Ana López Mestre, directrice générale de la Chambre de commerce américaine (AmCham, American Chamber), a expliqué qu’un plan doit être mis en place pour protéger l’emploi, et qu’une partie de ce plan doit envisager les conditions fiscales des entreprises.

En plus des incitations fiscales, la directive a estimé qu’il était nécessaire de garantir le transit efficace des marchandises à l’intérieur et à travers les douanes du pays, en plus de simplifier les procédures pour les marchandises et de normaliser les processus sanitaires.

