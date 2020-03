Le Mexique perdra 875 000 emplois sans un plan efficace pour relancer l’économie

«Les perspectives envisagent le scénario sans programme de réactivation et avec des mesures extrêmes. Tout cela n’est pas nécessairement imputable au coronavirus, l’économie mexicaine était déjà malade de cette situation, en 2019 elle a baissé de 0,14% avec 16 mois consécutifs de baisse de l’activité industrielle. Des effets ont également été constatés en raison du différend commercial entre la Chine et les États-Unis “, a déclaré le directeur.

Il a expliqué que le scénario le plus probable est celui correspondant à la baisse de 5,7% du PIB, avec une possibilité de 75%. Alors que le scénario de -3,1% du PIB, a des possibilités de 25%.

“Le scénario le plus probable avec 70% et 75% est que l’économie déclinera, environ 5,7%, ceci s’il n’y a pas de programme anticyclique complet à éviter, probablement la plus forte baisse depuis 1929”, a-t-il dit.

Le scénario avec moins de possibilités, propose une baisse de 3,1%, l’investissement privé de -6,5%, une baisse des IDE jusqu’à 21%, une inflation de 3,8%, 26,15 pesos par dollar et la perte de 615 000 emplois dans le secteur formel et une Baisse de 0,9% de la consommation privée.

Jeudi après-midi, l’agence de notation S&P a annoncé ce jeudi qu’elle réduisait la note souveraine du Mexique à BBB de BBB + en devises et à BBB + de A + en monnaie locale.

Selon l’agence, la combinaison des chocs qui se produiront aux États-Unis et au Mexique, ainsi que la baisse des prix du pétrole, auront un impact important pour le pays.

Mesures nécessaires

L’IDIC a souligné que face à l’urgence sanitaire et économique, il est nécessaire d’augmenter le contenu national des programmes d’investissement dans les infrastructures du pays, ce qui aiderait à relancer le marché intérieur.

Garantissez également la libre circulation des marchandises dans toutes les modalités, évitez les blocages dans les canaux de communication et négociez avec les syndicats afin qu’ils ne bloquent pas le commerce intérieur et la production.

Pour dynamiser les investissements, il est nécessaire de ne pas apporter de modification au cadre réglementaire existant depuis 2019, notamment pour les secteurs stratégiques tels que l’alimentation, la santé et l’énergie. “La réglementation et les changements juridiques ne devraient pas pénaliser les investissements”, a déclaré M. de la Cruz.

Il a souligné qu’un soutien plus proactif des banques de développement était nécessaire pour les entreprises, un paiement en temps opportun aux prestataires gouvernementaux et qu’une déductibilité à 100% des avantages serait idéale pour les entreprises.

