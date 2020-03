Le Mexique peut-il produire les composants automobiles qu’il importe de Chine?

D’autres fabricants de pièces automobiles avec des usines en Chine, bien qu’ils n’aient pas fermé leurs usines, ont réduit leur production parce qu’ils ont dû renvoyer des employés à la maison comme mesure de confinement des virus.

Le fabricant de semi-conducteurs Rohm a déclaré publiquement qu’il tentait d’augmenter la production dans d’autres usines asiatiques, car la production dans l’une de ses usines en Chine reste limitée. Renesas Electronics et Murata Manufacturing, deux sociétés basées au Japon qui se spécialisent dans les pièces électroniques pour voitures, ont déclaré que leurs usines chinoises avaient temporairement arrêté mais avaient déjà repris la production.

Les constructeurs automobiles et fournisseurs mondiaux sont en alerte pour faire face à une éventuelle pénurie de composants, comme cela s’est déjà produit dans les chaînes d’approvisionnement des fabricants de téléviseurs et de téléphones portables.

La fermeture partielle de Wuhan a réduit la production de panneaux de télévision, provoquant une augmentation des prix, selon un rapport du consultant IHS Markit. Dans la ville, il y a cinq usines d’écrans à cristaux liquides, appelées LCD, et de diodes électroluminescentes organiques, appelées OLED, qui sont utilisées pour fabriquer des téléviseurs et des écrans d’ordinateur portable. La Chine représente plus de la moitié de la production mondiale de ces panneaux.

Les directeurs des achats des usines automobiles en Amérique du Nord pourraient faire face à des dilemmes similaires, de pénuries et de dépassements de coûts, si les usines chinoises de leurs fournisseurs ne sont pas réactivées la semaine prochaine.

Guido Vildozo, analyste de l’industrie automobile chez IHS Markit, estime que les premiers points problématiques pourraient inclure les produits électroniques, tels que les systèmes d’infodivertissement et les équipements audio, car ils utilisent d’innombrables semi-conducteurs, qui ont des réseaux d’alimentation plus limités.

Mais d’autres ampoules rouges pourraient également survenir même pour les pièces mécaniques qui ont une base d’approvisionnement plus large, comme les plaquettes de frein et les charnières de porte, car les constructeurs automobiles ont du mal à trouver des fournitures de secours en dehors de la Chine.

Un vieux défi

L’industrie automobile basée au Mexique cherche depuis une décennie à remplacer les importations de composants chinois par une production locale sans grand succès. La Chine offre une échelle industrielle inégalée et les constructeurs et fournisseurs automobiles opérant dans la région n’ont pas pu résister. Au cours des 20 dernières années, ils ont transformé le pays asiatique en leur usine de composants électroniques et d’autres dizaines de pièces.

Les engrenages de direction Wrangler que Jeep fabrique dans son usine de Toledo, dans l’Ohio, par exemple, sont construits à 7 500 milles dans une usine de Wuhan, en Chine, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus.

Rafael López, consultant pour l’industrie automobile et ancien chef de la logistique de Ford au Mexique, explique que bien qu’il existe des lignes de production qui peuvent être déplacées de la Chine vers d’autres usines en dehors de l’Asie, il existe d’autres processus qui nécessitent l’assemblage d’une usine entière. “Cela nécessite des investissements et plusieurs mois de travail”, dit-il.

Jusqu’à présent, les analystes voient une substitution massive des importations chinoises à court terme peu probable.

Quand la Chine reviendra-t-elle à sa pleine production? Personne ne sait combien de temps durera l’épidémie ou combien de dégâts elle causera aux chaînes d’approvisionnement mondiales. La récupération variera selon la région. Mais Vildozo estime que si la production des usines chinoises était réactivée avant la fin du mois, l’impact sur la production de véhicules en Amérique du Nord serait minime.

Lopez voit une leçon dans tout cela. “Pour les constructeurs, fournisseurs et distributeurs automobiles, le message est clair: diversifier désormais les marchés et les chaînes d’approvisionnement en Asie.”

