Le Mexique sera le premier pays au monde à disposer de la nouvelle Peugeot Landtrek

Peugeot surprend le monde avec le lancement du nouveau Landtrek, un pick-up moyen de 1 tonne qui entre en concurrence sur le segment qui représente plus de 2,4 millions de ventes annuelles dans le monde, soit plus de 400 000 en Amérique latine, où Ils ont des exposants tels que le Nissan NP300, Mitsubihi L200 et Toyota Hilux, entre autres.

Cette nouvelle camionnette sera disponible au second semestre 2020, l’Amérique latine étant la première région du monde, à commencer par le Mexique, où elle sera commercialisée. L’Équateur, le Pérou, le Guatemala, le Panama, le Paraguay, la République dominicaine et l’Uruguay suivront. Dans une prochaine phase, son lancement est prévu au Chili, en Argentine et au Brésil. Cela reflète la grande importance que représente le marché du pick-up pour la marque PEUGEOT dans cette région et sa forte volonté d’internationalisation.

Le nouveau Landtrek possède plusieurs attributs qui se démarquent comme: l’une des plus grandes caisses cargo du segment, une modularité innovante des sièges, un confort digne d’un SUV, sa capacité de remorquage, ses innovations technologiques avec de réelles capacités à surmonter les plus diverses obstacles et robustesse à toute épreuve. Ce nouveau pick-up sera proposé avec une cabine double, ainsi qu’avec des moteurs à essence ou diesel, selon le marché auquel il sera destiné en Amérique latine.

De plus, ce camion a un design moderne et attrayant qui répond aux exigences des clients les plus exigeants du segment, car il a été conçu pour montrer à travers son style imposant, la robustesse et la qualité qui caractérisent la marque Peugeot.

Le design extérieur du pick-up français se distingue par une forte personnalité, intégrant de multiples codes représentatifs de la marque: grille verticale qui accueille le lion en son centre et signatures Led verticales, selon la version.

Ses dimensions réaffirment son appartenance au segment des pick-up moyens: 5,33 mètres de long et 1,92 mètre de large, avec une capacité de charge supérieure à 1 tonne.

Inspiré des autres modèles de la marque, le style des roues en aluminium a été optimisé afin de garantir une excellente robustesse en utilisation intensive, sans sacrifier le confort ni le plaisir de conduire.

L’intérieur a fait l’objet d’une grande attention aux détails, reprenant plusieurs équipements présents dans d’autres modèles de la marque Peugeot, accordant un confort unique quelles que soient les conditions de la route ou la charge dans le véhicule.

Landtrek dispose d’un équipement technologique de pointe au niveau des VUS de la marque, comme un écran tactile HD de 10 pouces compatible avec Apple CarPlay / Android Auto et un disque dur de 10 Go.

De plus, il dispose d’un système de vision panoramique à 360 degrés innovant basé sur des caméras périphériques et même une vision 3D pour faciliter de manière inédite la détection d’obstacles ou le passage de routes étroites.

L’espace et la modularité du camion sont également uniques. Les sièges arrière peuvent être rabattus 60/40 ou même 100% pour atteindre une charge utile allant jusqu’à 100 kg.

Landtrek a été conçu pour offrir la sécurité la plus élevée à ses occupants et disposera des équipements les plus importants du segment, y compris le Hill Descent Control (qui permet de maintenir le véhicule à très basse vitesse et de se concentrer uniquement sur la direction, assurant le contrôle et Sécurité extrême en pente, le Trailer Swing Control (assistance au remorquage) avec un ESP qui réagit automatiquement aux mouvements inattendus de la remorque et de 6 airbags, parmi de nombreux autres systèmes.

L’offre de ce camion dans cette première phase de lancement, a des moteurs Essence et / ou Diesel, traction 4×4 et 4×2: une version essence avec moteur turbocompressé de 2,4 L de 210 ch et 320 Nm de couple et un diesel avec moteur 1.9L turbocompressé avec 150 ch et 350 Nm de couple.

Ces moteurs seront associés à une boîte mécanique Getrag à 6 vitesses pour les moteurs diesel et à une mécanique Getrag à 6 vitesses ou Punch Powerglide automatique à 6 vitesses avec mode Manuel, Sport ou Eco pour les moteurs à essence. 3

Pour les versions 4×4, trois modes de conduite peuvent être sélectionnés: 4×2: 100% traction arrière, 4H (4 High speed): pour une utilisation tout-terrain standard et 4L (4 Low speed): grâce à un réducteur 2,7: 1 , le couple à vitesse réduite est augmenté pour améliorer l’adhérence sur terrain difficile ou pour gravir des pentes compliquées.

.