Le Mexique suspend un accord historique sur le pétrole

Flores-Quiroga faisait partie des négociations auxquelles le Mexique a participé dans le cadre des accords du cartel pétrolier pour réduire la production lors de la précédente crise pétrolière de 2014 à 2016. Le gouvernement n’a pas eu à engager de coupes à l’époque, car la plateforme La production étant en baisse, les pays du groupe ont accepté ces chiffres dans le cadre de la contribution du pays à l’accord.

Mais la situation actuelle est encore plus grave que celle d’il y a quatre ans, car la chute des prix du pétrole est désormais associée aux répercussions de la pandémie de coronavirus qui affecte la planète entière, et qu’ils peuvent jeter la demande de pétrole entre 10 et 20 millions de barils en moyenne par jour, voire plus, créant une offre excédentaire différente lors de la crise précédente, explique l’ancien responsable.

“Cette production présente des avantages. Ce qui est également convenu, c’est une réduction temporaire. Ce n’est pas toute l’année, mais deux mois pour voir si ça continue plus tard, et sauver la crise. Bien sûr, vous pouvez participer “, explique Flores-Quiroga.

L’ancien sous-secrétaire aux hydrocarbures de Sener rappelle que le Mexique a conclu des accords avec l’OPEP à différentes étapes de son histoire, et que refuser d’entrer pourrait entraîner un nouvel effondrement des cours internationaux du pétrole.

“S’il n’y a pas d’accord sous l’hypothèse que tout le monde doit entrer, alors le prix baissera, et cela affectera davantage le prix du dollar, les finances publiques malgré le fait qu’il existe des couvertures qui les stabilisent et l’activité économique du pays. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Mexique ou Pemex que les prix baissent tellement “, explique-t-il.

La réduction de 400 000 barils que les pays demandaient dans cet accord pour le Mexique, même si elle affectait les objectifs du gouvernement de López Obrador d’augmenter l’extraction de pétrole brut, pourrait réduire les dépenses d’extraction dans les champs les plus chers, et qui contribuent moins à la production nationale, explique Marcelo Mereles, partenaire de la société de conseil HCX.

“Vous arrêtez de produire ces 400 000 barils, vous arrêtez de forer et tout ce que vous arrêtez d’investir peut aller au secteur de la santé”, explique le spécialiste.

De plus, le gouvernement a pu allouer moins de pétrole brut aux tâches de raffinage dans un système où un résidu de mazout important est produit pour chaque baril de pétrole entrant, un produit à très faible valeur marchande, explique Flores-Quiroga.

