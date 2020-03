Le Mexique va entrer en récession, la question est de savoir combien sera la chute?

Certaines banques ont estimé une contraction pouvant atteindre 4,5% dans le pays, arguant que Covid-19 frappe une région fortement dépendante du pétrole et d’autres matières premières, ainsi que du tourisme et des envois de fonds.

Ce vendredi, JP Morgan a annoncé que le Mexique fera face à une contraction de 1,8% contre une économie éventuellement affectée depuis fin février.

“Le triple coup dur des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des fermetures de constructeurs automobiles, l’effondrement du prix du pétrole et des implications fiscales ainsi que la distanciation sociale considérable qui devrait augmenter dans les prochaines semaines suggèrent des inconvénients risqués pour croissance “, a indiqué la banque.

BBVA estime que la baisse du PIB cette année sera de 4,5% avec un scénario à la baisse au cas où la maladie ne serait pas maîtrisée en été.

“L’isolement total est le pire scénario de l’activité économique à court terme, mais le meilleur pour arrêter la contagion, et donc le meilleur allié pour que la baisse de l’activité économique soit la plus courte possible et pour le rebond arriver le plus tôt possible et avec la plus grande force possible “, a-t-il indiqué.

Pour l’expert de la CIDE, le PIB mexicain pourrait se situer entre -1% et -1,3% et considéré que -4% est accusé de “pessimisme”. Alors que César Salazar, chercheur à l’Institut de recherche économique de l’UNAM, estime qu’il est encore trop tôt pour faire une estimation.

Le Mexique n’a pas la tâche facile: le fait que les États-Unis soient confrontés à un éventuel ralentissement dû à cette maladie porte un coup dur au pays.

“Le fait que les chutes américaines auront un impact négatif sur les exportations de produits manufacturés, les exportations de services touristiques, les envois de fonds et le coronavirus aura un impact sur la demande intérieure car il y aura une réduction des dépenses privées et tous ces chocs négatifs entreront en contexte où l’économie n’a pas progressé “, a déclaré Feliz.

L’économiste de la CIDE a ajouté qu’à court terme, les secteurs qui résisteront le plus à la crise seront le tourisme, l’hôtellerie et temporairement le secteur automobile en raison de la faible demande qui entraînera un effondrement des voitures destinées à l’exportation.

En fait, le président de la Fédération mexicaine des associations touristiques (Fematur), Jorge Hernández Delgado, a révélé que le secteur pourrait perdre entre 15% et 40% des touristes seulement à Pâques, un chiffre qui a peu de chances de se redresser.

Pour José Luis de la Cruz, directeur de l’Institut pour le développement industriel et la croissance économique (IDIC), les industries les plus touchées seront celles des équipements électriques et électroniques, des ordinateurs, de la téléphonie, des textiles, de l’industrie pharmaceutique et des produits métalliques.

Si nous comparons le Mexique avec d’autres pays d’Amérique latine sur la question des coronavirus, le Mexique souffrira le plus car c’est une économie ouverte, a déclaré Feliz.

