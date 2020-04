Le milliardaire Brock Pierce fait un don de 1 million de dollars à la lutte de Porto Rico contre COVID-19

Faits saillants:

La Fondation Integro a fait un don de 44,5 BTC dans le but de payer des masques.

Binance Charity a réussi à lever environ 3,7 millions de dollars au cours du dernier mois.

L’organisme à but non lucratif portoricain de Brock Pierce s’est associé à Binance pour acheter un million de dollars en équipement de protection individuelle pour aider à lutter contre le coronavirus à Porto Rico.

La Fondation Integro, dirigée par le milliardaire Brock Pierce – qui a tenté en 2018 de transformer Porto Rico en une utopie de crypto-monnaie – a fait don de 44,5 BTC à Binance Charity le 23 avril. Binance Charity a annoncé jeudi que le don 2: 1 correspondait à une évaluation de 333 333 $.

Le directeur exécutif de la fondation, Antares Ramos-Alvarez, a rapporté que Brock Pierce approuvait l’intégralité du don de 44,5 BTC d’Integro. Il a déclaré que ces fournitures iraient à “un mélange d’organisations publiques et non gouvernementales”.

Dans un communiqué de presse, Brock Pierce a expliqué:

Les masques sont destinés au personnel médical primaire. Cette initiative est notre façon de soutenir les vrais héros, les premiers intervenants et les travailleurs médicaux, avec les outils nécessaires pour se protéger et servir les autres pendant cette crise. Block Pierce, homme d’affaires américain dédié à l’industrie des crypto-monnaies.

Le 501 (c) (3) de Pierce, basé à San Juan, est devenu une organisation à but non lucratif reconnue par l’IRS de Porto Rico en 2018. Les formulaires fiscaux de Porto Rico indiquent qu’Integro a été lancé tôt Janvier 2015. L’ASBL n’a aucun antécédent public d’activité financière. N’a déclaré aucun revenu, actif ou dépense dans les déclarations de 2015, 2016 et 2017 auprès de l’Internal Revenue Service. Les rapports les plus récents n’étaient pas immédiatement disponibles.

Binance Charity a collecté le don dans le cadre de sa campagne Crypto Against COVID-19. L’effort d’un mois a réussi à collecter 3,7 millions de dollars de crypto-monnaies grâce à des dons publics et à des engagements de Binance, y compris l’accord Integro / Binance. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, avait précédemment estimé que les contributions totales de Binance totaliseraient “environ 5 millions de dollars”.

Version traduite de l’article de Danny Nelson, publiée sur CoinDesk.