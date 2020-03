Le millionnaire autodidacte Matt Clark explique comment créer votre propre entreprise de commerce électronique

Faites attention aux dépenses et doublez ce qui fonctionne.

Mars

31, 2020

8 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Ayant grandi près de Houston, Matt Clark ne semblait pas destiné à être un entrepreneur. Il a lutté après le divorce de ses parents, se comparant à des enfants avec des maisons à deux parents et une vie apparemment heureuse. Au lycée, j’ai passé du temps avec des enfants qui ne vont nulle part, font de la drogue, et même vendent de la drogue.

Heureusement, je n’ai jamais eu les mêmes problèmes juridiques que ses amis. Pourtant, Clark a reconnu que son comportement risqué menaçait ses rêves brumeux mais ambitieux de diriger un jour une entreprise. Il savait qu’il avait besoin de changement. Clark a quitté Houston sans en parler à aucun ami et a passé l’été à Austin, au Texas, pour se réinitialiser et se distancier des mauvaises influences.

L’absence de but de Clark a finalement commencé à se dissiper au cours de sa deuxième année à l’université, lorsqu’il a lu The Success Principles, de Jack Canfield. «C’était comme si le livre avait été écrit pour moi», dit-il, se rappelant comment je l’ai déchiré en quelques jours. “Cela a déclenché ma passion pour l’entrepreneuriat.”

Cette passion s’est avérée un puissant moteur: j’ai rejoint l’équipe chargée des plans d’affaires du collège dans le cadre du programme d’entrepreneuriat de premier cycle, et j’ai obtenu un double diplôme en tête de sa classe.

Mais après avoir obtenu son diplôme en 2008 au milieu du krach économique, Clark a cherché refuge dans un poste de banque d’investissement chez Citigroup plutôt que de poursuivre ses rêves d’entreprise alors flous. “Je ne savais pas ce que je voulais faire à l’époque, et quelqu’un m’a dit de travailler pour une grande entreprise pendant trois à cinq ans et d’apprendre les cordes”, se souvient-il. Mais presque immédiatement, Clark a réalisé que suivre les conseils standard ne lui ferait que des retours médiocres. Pour construire quelque chose d’énorme – quelque chose de plus grand qu’il ne pouvait même l’imaginer – il devait suivre son instinct et vite.

Gratter la démangeaison entrepreneuriale

Clark a sauté la main et la rechute pour quitter son concert bancaire à peine sept mois après le lancement du site Web de vente de suppléments de santé. Lorsque je me suis étendu à Amazon peu de temps après, j’ai regardé avec incrédulité ses ventes exploser, éclipsant de loin le volume du site. Bientôt, son entreprise a bondi de la vente de 10 à 11 000 produits sur Amazon.

Pour alimenter cette croissance astronomique, Clark s’est immergé dans la communauté naissante des entrepreneurs de commerce électronique. J’ai participé à des séminaires sur la publicité Google et j’ai lu tous les livres de vente et d’affaires. «Cela m’a aidé à passer de zéro à 2 millions de dollars de revenus, mais je progressais si vite que je ne suivais rien», explique Clark, qui était tellement concentré sur ce chiffre de référence qu’il n’a pas prêté attention à des choses comme dépenses directes, main-d’œuvre et marges bénéficiaires. S’il l’avait fait, il aurait rapidement vu que son entreprise en plein essor fonctionnait dans le rouge.

Cette croissance insoutenable a atteint son paroxysme lorsque j’ai reçu une facture de carte de crédit à six chiffres et que j’ai réalisé que je n’avais pas les liquidités nécessaires pour effectuer le remboursement intégral. «J’étais tellement concentré sur les ventes que je n’ai pas prêté attention à mes dépenses», explique Clark. “J’ai réalisé que je devais apprendre à générer des bénéfices, pas seulement des ventes.”

Face à une telle pression financière, certains entrepreneurs pourraient avoir serré la ceinture. Clark a fait un autre geste audacieux à la place: gratter son compte bancaire presque propre pour dépenser 10 000 $ pour assister à l’un des événements de maîtrise en affaires du coach de vie de renom Tony Robbins – même s’il arrivait à peine à joindre les deux bouts. “J’étais désespéré”, se souvient-il. “J’avais besoin de rencontrer d’autres personnes aussi motivées que moi et je pensais que toute personne désireuse de payer 10 000 $ devait être assez motivée.”

Là, il a rencontré quelqu’un qui l’a ensuite présenté à Jason Katzenback, un entrepreneur en série qui cherchait à plonger dans la prochaine grande idée. Ensemble, ils ont décidé d’aider les aspirants entrepreneurs à créer des entreprises de commerce électronique tout en évitant les erreurs de Clark. «J’ai appris à créer une entreprise au collège et j’ai assisté à tous ces cours et événements, mais j’ai rencontré de nombreux défis», explique Clark. “Il y avait une meilleure façon d’enseigner ce genre de choses.”

Création d’une école de commerce électronique

Les affaires de suppléments de Clark étant désormais hors de vue, il a pu se concentrer sur la création d’une nouvelle entreprise avec Katzenback: Amazing.com. L’un de leurs programmes, Amazon Selling Machine, aide les gens à créer des entreprises de marque privée vendant des biens physiques sur la plate-forme en pleine croissance.

Ils guident les étudiants pas à pas, depuis le choix d’un produit à vendre et la recherche de fournisseurs jusqu’au marketing. Les vidéos, le soutien de la communauté et l’accès aux outils commerciaux introduisent les débutants aux premiers stades parfois douloureux. Les clients peuvent également tirer parti d’un réseau de mentors pour se connecter avec quelqu’un qui a réussi à surmonter des défis similaires.

Jason Katzenback et Matt Clark organisent un tutoriel sur Amazing Selling Machine.

Crédit d’image: Matt Clark

Amazing exhorte les entrepreneurs à se concentrer sur des produits de haute qualité et à prendre l’emballage au sérieux. «Cela me semble fou maintenant, mais je ne l’ai pas fait avec ma société de suppléments», admet Clark. «Dans ma hâte de lancer une entreprise, j’ai vendu la première chose sur laquelle je pouvais mettre la main. Certains de mes premiers produits avaient un emballage terrible, tandis que les ingrédients étaient à peu près les mêmes que ceux des autres. »

Clark conseille aux vendeurs d’imaginer une personne réelle – quelqu’un comme leur mère, frère ou fille – qui fera l’expérience du produit. “Mieux vous pouvez faire cette expérience, plus votre entreprise réussira à long terme.”

Ne pas être à la hauteur du nom étonnant

En 2015, Amazing.com a accueilli Richard Branson lors de leur événement annuel en direct et avait une équipe d’une cinquantaine travaillant au siège d’Austin – mais la société était au bord de la ruine. Cette année-là, la fille de Katzenback a été diagnostiquée d’un cancer, ce qui l’a incité à quitter temporairement l’entreprise pour se concentrer sur sa famille et à laisser Clark diriger le navire en solo.

Amazing.com a accueilli Richard Branson lors de leur événement annuel de 2015, mais était au bord de la ruine.

Crédit d’image: Matt Clark

Pendant que Katzenback était absent, Clark a fait pivoter Amazon Selling Machine d’un cours intensif à prix élevé à un abonnement mensuel à bas prix, dans l’espoir d’aider encore plus de gens à créer des entreprises. «J’ai essayé de m’ouvrir à tous pour plaire à tout le monde au lieu d’aller au fond d’une niche», explique-t-il.

Ça n’a pas marché.

“J’ai pris plusieurs mauvaises décisions alimentées par un optimisme et une ambition aveugles”, partage-t-il avec franchise. «Je pensais que ce qui nous a amenés ici ne nous mènera pas là où nous voulons aller. J’ai donc complètement jeté notre produit principal.

«Nous étions coincés avec une charge opérationnelle énorme, y compris un loyer mensuel de 40 000 $, et nous brûlions un demi-million de dollars chaque mois», poursuit-il. “J’ai dû licencier la moitié de mon équipe et je suis arrivé en moins d’une semaine sans argent.” Clark a trouvé l’expérience personnellement dévastatrice – il ne pouvait pas dormir, manger ou supporter pour laisser son esprit s’attarder sur les employés qu’il avait perdus.

Mais il a également reconnu que les événements en direct Amazing.com étaient un point positif. La société a continué à accueillir les événements en direct, et la joie qu’il a vue sur les visages des membres était comme un baume pour son âme. «Ils n’arrêtaient pas de me dire que notre programme d’origine avait changé leur vie», explique Clark. “J’ai réalisé que nous devions simplement faire ce qui fonctionnait.”

Humilité, discipline et le bon type de croissance

Clark a recentré son activité sur le programme de formation e-commerce premium et original. En se développant lentement à partir de là, il espère une croissance soutenue.

Il partage que les difficultés lui ont appris l’humilité et comment repérer les clients qui sont sur le point de faire des erreurs similaires avec leurs entreprises. Plus important encore, cela lui a appris à faire attention à l’embauche, car la vie des autres est affectée.

Clark conseille également de ne pas devenir trop réticent au risque. Il conseille à ses clients de gérer les risques avec soin afin qu’ils puissent poursuivre agressivement leurs objectifs. «Nous aurions pu découvrir que le nouveau produit ne fonctionnait pas en le testant simplement avant de jeter notre produit phare», précise-t-il.

Maintenant que Clark sait prendre des risques intelligents en affaires, il combine également prudence et adrénaline dans sa vie personnelle. Il pratique le jiu-jitsu brésilien plusieurs fois par semaine et passe son temps libre à gagner sa licence de pilote d’hélicoptère à Hawaï et à fréquenter l’école de conduite Porsche.

La vie en dehors des affaires: Matt Clark gagne sa licence de pilote d’hélicoptère et sa ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien.

Crédit d’image: Matt Clark

«Je me recharge en faisant des activités qui me consomment», explique Clark. “Pousser si fort dans les affaires m’a épuisé; mais quand vous êtes assis dans un seau métallique géant pendant 12 heures par jour en essayant de ne pas vous tuer, vous ne pouvez penser qu’à voler. Je me sentais un million de fois mieux à mon retour. »

En fin de compte, il dit que bâtir une entreprise, c’est comme les arts martiaux ou conduire une voiture de course – il s’agit de rester discipliné tout en prenant des risques calculés et en se penchant sur les obstacles.

Connectez-vous avec Matt Clark sur son site web et Instagram. Apprenez à créer une entreprise Amazon sur Amazing.com.

.