Le minage de Bitcoin à l’avenir: sera-t-il vraiment rentable?

Lorsque vous parlez de l’avenir, vous couvrez vraiment beaucoup de temps. Cependant, quand on parle de l’avenir de l’exploitation minière Bitcoin, il est fait référence à ce que ce sera après la réduction de moitié et après l’obtention de tous les jetons BTC.

Afin de connaître la rentabilité de l’extraction de crypto-monnaie, vous devez analyser un grand nombre d’aspects et de changements qui se produiront ou peuvent se produire au fil des ans.

À cette occasion, il sera exposé depuis CryptoTendency jusqu’à quelle période de temps sera une exploitation rentable et quels seront ses possibles changements au fil du temps.

Extraction de Bitcoin après la réduction de moitié

L’extraction de bitcoins est connue depuis des années pour être l’une des méthodes les plus courantes pour obtenir des jetons BTC. Cependant, à chaque réduction de moitié, sa difficulté augmente un peu.

Auparavant, les ordinateurs personnels étaient utilisés pour l’extraction et le coût de l’extraction était assez faible, car il ne nécessitait pas d’équipement doté d’une technologie très avancée. Cependant, après l’évolution du Bitcoin au fil des ans, l’exploitation minière est devenue un véritable défi.

Vos gains diminuent généralement à chaque réduction de moitié. La première exploitation de Bitcoin a généré 50 jetons BTC, à ce jour, seuls 12,5 jetons Bitcoin sont produits lorsque les blocs sont obtenus par extraction.

Avec la baisse de la récompense pour l’exploitation de Bitcoin, une baisse de la rentabilité se produira. Cependant, bien que cela soit sur le point de se produire, de nombreux experts et analystes estiment que la crypto-monnaie augmentera avec l’arrivée de Halving et générera une nouvelle marge bénéficiaire pour les mineurs.

Rentabilité lorsque le dernier Bitcoin a été extrait

Le dernier Bitcoin est estimé à 2140, mais ce n’est pas tout à fait exact. Parce qu’il est difficile de prédire combien de temps il faudra à la communauté minière pour produire le reste des jetons BTC.

D’autre part, en ce qui concerne la rentabilité de l’exploitation de Bitcoin à l’avenir, on peut dire que cela continuera d’être rentable jusqu’à la fin de l’extraction des jetons. Depuis, les mineurs facturent non seulement la réalisation de ces travaux, mais gagnent également de l’argent pour la vérification des transactions.

Ce qui signifie qu’ils peuvent continuer à gagner de l’argent en vérifiant les blocs. Bien que la plus grande crainte de beaucoup soit que l’extraction de Bitcoin s’arrête en raison d’un manque de rentabilité.

La réduction de moitié entraînera toujours une réduction de la rentabilité de l’exploitation minière, ce qui signifie que les mineurs gagneront de moins en moins d’argent pour faire cette activité. Cependant, avec l’évolution de la technologie, il est possible que de meilleurs équipements soient développés afin d’exploiter plus rapidement.

L’exploitation minière restera sûrement rentable, car, en cas de faible rentabilité, il est possible que Bitcoin augmente son prix. En effet, comme il y a moins de mineurs, il y aura également moins de jetons en circulation.

Dans cette situation, la loi de l’offre et de la demande sera appliquée: plus il y aura de demande et moins il y aura d’offre sur le marché, le prix du produit augmentera.

Avec cela, on peut facilement prédire que l’exploitation minière ne pourrait cesser d’être rentable facilement. Cependant, certaines variables pourraient affecter la rentabilité future de l’exploitation minière et le prix du Bitcoin, comme cela se produit actuellement avec COVID-19.

Conclusion: rentabilité ou perte?

Pour terminer, il convient de mentionner que l’exploitation de Bitcoin ne cessera pas d’être rentable tant que les utilisateurs supporteront le BTC comme crypto-monnaie.

Par conséquent, la communauté entière est nécessaire pour que Bitcoin continue de croître et de s’établir dans le monde comme une monnaie fiable. De cette façon, son prix peut continuer à augmenter et une valeur fixe peut être établie dont tout le monde peut bénéficier.

