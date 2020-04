Le ministère des Transports enquête sur la chaîne de blocs

La technologie Blockchain est là pour rester, et cela a été compris par tous les gouvernements, organisations et entreprises du monde. Qui rivalisent désormais pour être des pionniers dans l’utilisation des blockchains pour rendre leurs processus plus efficaces. Par conséquent, nous ne sommes pas surpris d’apprendre que le ministère des Transports enquête sur la Blockchain et son utilisation dans les drones pour effectuer des livraisons.

Réaction du gouvernement à la blockchain

Au départ, la réaction des gouvernements a été une pure hostilité envers la technologie Blockchain. Ce qui est logique, étant donné que le principal représentant de la blockchain pendant longtemps était Bitcoin. Cependant, de plus en plus, ignorer ou attaquer la technologie Blockchain coûte très cher.

Et c’est que, la quantité d’applications qui peuvent être développées grâce à cette technologie, a montré aux gouvernements du monde entier que la recherche sur la blockchain génère des bénéfices. À quoi, en plus, il y aurait une pression supplémentaire de la Chine, un pays qui est actuellement à l’avant-garde de la course aux crypto-monnaies entre les nations.

Pour cette raison, il est devenu courant de recevoir des informations sur les dernières recherches des gouvernements du monde entier, sur la façon dont vous pouvez tirer parti de la Blockchain. Allant du lancement de leurs propres monnaies virtuelles du gouvernement à des initiatives telles que le ministère des Transports pour effectuer des livraisons avec des drones.

Le projet de drone messager aux États-Unis

Ainsi, le Département américain des transports favoriserait le développement de la recherche sur la technologie Blockchain, dans le but d’améliorer la sécurité dans l’utilisation des drones pour l’expédition des marchandises dans le pays.

L’idée des drones messagers est déjà étudiée depuis longtemps par des sociétés comme Amazon. Cependant, les considérations de sécurité avaient été un frein au projet depuis le début. Par conséquent, la garantie de protection et de suivi fournie par les blockchains pourrait représenter un support important pour l’utilisation des drones dans ce type d’activité.

Le ministère des Transports étudie la blockchain pour une utilisation dans les drones messagers

«Une entreprise a proposé un système de drone à boîte noire basé sur une Blockchain. Cela permettrait aux régulateurs de l’industrie de suivre et d’examiner les données de vol des drones, les compagnies d’assurance d’assurer les drones sur la base de données tierces fiables et les pilotes de garantir la conformité réglementaire. ” commente le rapport du gouvernement américain.

Ainsi, la technologie Blockchain pourrait être l’élément qui permet de faire le saut nécessaire dans l’industrie. Pour inclure les drones dans le système d’expédition des marchandises aux États-Unis. C’est la raison pour laquelle le ministère des Transports enquête sur la Blockchain. Faire de cet effort nos données du jour ici à CryptoTrend.

