Le ministère du Travail approuve l’ERTE d’El Corte Inglés

Le ministère du Travail a approuvé le dossier de réglementation du travail temporaire (ERTE) présenté par El Corte Inglés, qui concernera 25 900 employés du groupe, tandis que l’entreprise a confirmé qu’elle paiera à ses employés la masse salariale supplémentaire pour avril.

Plus précisément, la firme présidée par Marta Álvarez a accepté les mesures autorisées par le gouvernement il y a quelques semaines et contenues dans le décret royal 463/2020 du 14 mars, qui a déclaré l’état d’alarme en raison de la crise sanitaire. causés par le Covid-19 et qui a été prolongé jusqu’au 11 avril.

Selon des sources de la presse syndicale rapportées à Europa Press, l’entreprise a annoncé vendredi aux représentants des travailleurs (CCOO, Fasga, Fetico et UGT) son intention de payer la masse salariale supplémentaire pour tout le mois d’avril, bien qu’elle ne se soit pas prononcée sur le La masse salariale de ce mois-ci continuera de compléter à 100% le salaire des travailleurs inclus dans l’ERTE, comme en mars.

En revanche, l’entreprise n’a rien communiqué aux syndicats sur d’éventuelles mesures pour aider les travailleurs qui fournissent un “service héroïque” dans le magasin, bien que, selon les syndicats, cela soit à l’étude.

El Corte Inglés a déjà déclaré lors de la présentation de l’ERTE que son objectif était de “maintenir l’emploi” et qu’il s’agissait d’une “mesure temporaire” qui durerait 14 jours à compter de la date de publication de l’arrêté royal, et dont l’extension Elle serait déterminée par la durée de l’état d’alarme actuel implanté en Espagne.

L’ERTE de l’entreprise touche près de 29% de l’effectif total du groupe, soit un peu plus de 90 000 salariés. Ainsi, 22 000 travailleurs du grand magasin El Corte Inglés, 2 000 employés de la chaîne de mode Sfera et 1 900 de Viajes El Corte Inglés sont inclus.

Après avoir déclaré l’état d’alerte en Espagne pour arrêter l’expansion du coronavirus, le groupe El Corte Inglés a été contraint de fermer tous ses centres en Espagne, ne laissant que toutes ses zones alimentaires et de première nécessité opérationnelles.

Cela signifie exploiter environ 300 établissements commerciaux qui comprennent tous les supermarchés Supercor, les hypermarchés Hipercor et les zones de consommation et de consommation de masse des centres El Corte Inglés.

