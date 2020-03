Le ministère du Travail présente un protocole contre la violence au travail

Le Ministère du travail et de la protection sociale (STPS) a présenté le modèle de protocole pour prévenir, combattre et éliminer la violence au travail, qui vise à être adopté par tout type d’entreprise. Les mesures présentées seront mises en œuvre parallèlement aux conséquences pénales ou civiles établies par les entités correspondantes pour appliquer la justice dans certains cas.

Luisa María Alcalde, chef du STPS, a commenté que “pour les centres de travail et les entreprises qui adoptent ce protocole, il comprend une obligation des employeurs que ces mesures vont être obligatoires pour être mises en œuvre … Nous nous donnerons la tâche de le présenter à tous le secteur des entreprises à être un protocole de mise en œuvre facile et massive “

Le protocole établit six axes pour éradiquer les actes de violence sur le lieu de travail: dignité des personnes, environnement sain et harmonieux, égalité des chances, confidentialité, diligence raisonnable et non-revictimisation.

A cet effet, la création d’un comité de prise en charge et de suivi est proposée sous la propriété d’une personne, qui est le premier contact avec la victime de tout acte de violence. Souligne que ce groupe doit être composé d’au moins 40% de femmes. En plus du fait que pour les PME une seule personne peut former ce comité.

