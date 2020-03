Le mix mexicain reprend du terrain et progresse de 21,7%

Le mix export mexicain a gagné du terrain ce jeudi en relevant son prix de référence de 21,7% par rapport à la clôture de mercredi, dans un contexte de reprise générale des marchés de l’énergie, même si les analystes prévoient que cette progression ne sera que temporaire. L’indice de référence du pétrole brut mexicain a clôturé à 17,70 dollars le baril, soit une augmentation de 21,7%, qui était le prix le plus bas observé depuis janvier 2002. La clôture de ce jeudi est toujours au plus bas du 28 février 2002.

Les valeurs de référence pour le WTI et le Brent ont également progressé ce jeudi, récupérant une partie des pertes subies par une liquidation qui a porté le baril à son plus bas niveau en près de 20 ans, mais les analystes ont déclaré que le rebond serait court car de plus bas se profilent en raison de la impact de l’épidémie de coronavirus sur la demande.

Le West Texas Intermediate (WTI) aux États-Unis a grimpé de 4,85 $, ou 24%, à 25,22 $ le baril, après avoir perdu près de 25% à la roue avant son plus bas niveau en 18 ans.

Le Brent a gagné 3,59 $, ou 14,4% à 28,47 $ le baril, après avoir chuté à 24,52 $ mercredi, son plus bas niveau depuis 2003.

L’épidémie a mis la pression sur le marché alors que l’activité économique est suspendue dans le monde entier. Dans le même temps, la guerre des prix entre l’Arabie saoudite et la Russie inonde les marchés du monde entier de pétrole bon marché.

