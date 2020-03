Le mix mexicain s’effondre à ce jour de 73% en 2020

Lee: Pemex passera-t-il les ciseaux à son plan pour survivre à la chute des prix

Le mix export mexicain (MME) a ​​clôturé à 15,78 pesos le baril, en baisse de 10,87% par rapport à ce jeudi, et en ligne avec la baisse du marché international.

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 1,49 $, ou 5,2%, à 26,98 $ le baril. Les prix à terme du brut américain WTI pour avril ont perdu 2,69 $, ou 10,7%, à 22,53 $ le baril, leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la guerre du golfe Persique de 1991, alors que l’épidémie de coronavirus réduit la demande mondiale.

Les pertes se sont aggravées parce que des responsables à Washington ont déclaré qu’un envoyé des États-Unis se rendrait en Arabie saoudite pour faire face à la forte baisse du prix du pétrole brut à la suite de la guerre du pétrole entre le royaume et la Russie.

La fermeture du MME ce vendredi implique que la société peut à peine récupérer les coûts de production moyens qu’elle a enregistrés l’année dernière, qui ont clôturé à 14,2 $ le baril, un chiffre qui ne reflète également qu’une partie des dépenses finales qui doivent être faites pour couvrir d’autres concepts. , comme le paiement de taxes ou son coût financier pouvant aller jusqu’à 80 $ le baril, selon les chiffres de l’agence de notation Fitch.

La société considère Pemex comme l’une des sociétés pétrolières latino-américaines les plus vulnérables pour faire face aux niveaux actuels des prix du pétrole et estime qu’elle aura besoin de l’aide du gouvernement pour surmonter cette crise.

“Fitch s’attend à ce que Pemex ait besoin d’un financement externe important au cours de 2020, étant donné qu’elle s’attend à ce qu’elle génère des flux de trésorerie négatifs gratuits en raison d’un taux d’imposition élevé combiné à un environnement de prix du pétrole bas”, a déclaré l’agence dans un communiqué. rapport

L’agence de notation estime que le coût final de production de Pemex avant taxes s’élève en moyenne à 50 $ le baril et atteint 80 $ le baril une fois les charges prises, compte tenu des dépenses engagées pour payer sa dette en 2019.

L’agence estime que la compagnie pétrolière d’État générera des flux de trésorerie négatifs compris entre 15 000 et 20 000 millions de dollars pour cette année, si elle ne reçoit pas d’aide extérieure, ni ne réduit ses investissements en capital.

“Au prix moyen du panier de pétrole brut de Pemex de 20 $ le baril, l’activité d’exploration et de production de Pemex ne génère pas suffisamment de flux de trésorerie pour récupérer ses coûts opérationnels et financiers (la moitié du cycle de coût total) dont elle a besoin plus de 25 $ le baril, et la société dépendra de ses activités de raffinage et du fait que le gouvernement lui permet de maintenir les taxes sur l’essence pour récupérer le coût de la période », explique Fitch.

L’agence de notation est la seule des trois grandes sociétés du secteur à avoir la note de Pemex dans le domaine considéré comme des obligations de pacotille, bien qu’un pas dans la même direction que sa concurrence, Moody’s et S&P, puisse inciter Pemex à tomber dans le papiers indésirables, ce qui implique que certains des fonds d’investissement détenant ces instruments doivent être cédés.

