Le mix mexicain s’effondre de 20% et ferme à 10,37 $ le baril

Le mix d’exportation mexicain (MME) était coté à 10,37 $ le baril, son prix le plus bas depuis plus de 21 ans, selon les chiffres de Pemex et de Banco de México (Banxico).

Lee: Pemex est sur le point de perdre de l’argent pour chaque baril de brut qu’il sort

Le baril que la compagnie pétrolière d’État commercialise sur les marchés internationaux a été plus endommagé pendant cette crise des prix du pétrole et accumule une perte de valeur de 81% jusqu’à présent cette année.

Les données sont également inférieures aux coûts de production de Pemex qui, en 2019, étaient en moyenne de 14,2 $ le baril, sans compter les autres dépenses ou taxes.

Pemex a été contraint d’offrir des remises plus importantes sur les prix de référence du mélange américain et européen, sur un marché qui souffre des conséquences de la bataille ouverte entre l’Arabie saoudite et la Russie au début de ce mois, mais qui s’est accentué en raison des sombres attentes d’une baisse de la demande due à la pandémie de coronavirus.

L’indice de référence européen Brent a perdu 2,17 $, 8,7%, clôturant à 22,76 $ le baril, tombant à son plus bas niveau depuis novembre 2002.

Aux États-Unis, le brut West Texas Intermediate (WTI) a perdu 1,42 $, ou 6,6%, à 20,09 $, son plus bas niveau depuis février 2002, après être tombé sous les 20 $ au cours de la session.

Le prix du pétrole brut est si bas maintenant qu’il devient peu rentable pour de nombreuses compagnies pétrolières de rester actives, selon les analystes, tandis que les producteurs aux coûts plus élevés n’auront d’autre choix que de suspendre leurs travaux, d’autant plus que la capacité de stockage est presque terminé.

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump ont discuté de la situation pétrolière et de la propagation du coronavirus lundi lors d’un appel téléphonique, et ont ordonné à leurs ministères de l’énergie de tenir de nouvelles discussions sur le marché pétrolier, dit le Kremlin.

Les analystes estiment que la demande mondiale chutera de 15 à 20 millions de barils par jour, soit une baisse de 20% par rapport à l’année dernière, ce qui nécessitera des réductions massives de la production au-delà de la seule Organisation des pays exportateurs de pétrole. .

Avec des informations de ..

.