Le modèle argentin lancera un jeton pour offrir ses produits et services

Faits saillants:

Le token sera lancé au mois d’avril sur la blockchain Ethereum, indique le modèle.

Sol Manzer assure qu’elle sera le premier modèle à “symboliser son corps”.

Le mannequin argentin Sol Manzer émettra un jeton ERC20 pour symboliser ses produits et services et ainsi être plus proche de ses fans et de ses followers.

Selon les informations circulant dans les médias numériques, le mannequin et l’entraîneur personnel affirme qu’elle est la première femme au monde à symboliser son corps sur une blockchain. Ces jetons peuvent être échangés contre des photos exclusives, des chats privés, des sessions webcam, ainsi que des dîners privés, entre autres produits, explique Manzer. “Beaucoup de choses ont été symbolisées aujourd’hui comme les maisons, les jeux, les dettes, mais personne n’a jamais symbolisé son corps dans l’histoire”, a-t-il ajouté.

La mannequin de 27 ans, originaire de Buenos Aires, en Argentine, a déclaré que depuis la fin de l’année dernière, elle lisait sur le bitcoin et l’écosystème des crypto-monnaies et des monnaies numériques, elle a donc contacté un conseiller spécialisé dans le domaine . C’est ainsi que le projet de lancement de sa propre crypto-monnaie a été envisagé dans le cadre de son développement professionnel.

Jusqu’à présent, il n’a pas été possible de localiser Sol Manzur ou son agent pour demander des commentaires. Le compte du modèle sur Instagram @solecita_mzr a été suspendu ces derniers jours. On estime que pour le mois d’avril, via une page Web, le jeton Manzer, basé sur la blockchain Ethereum, sera lancé.

Le bitcoin et les crypto-monnaies sont devenus une alternative pour de nombreux modèles indépendants, qui peuvent les accepter comme moyen de paiement pour leurs services. Il existe également des pages qui ont des crypto-monnaies comme principal moyen de paiement pour les modèles de webcam, tels que LiveJasmin, SecretFriends. De même, d’autres espaces tels que r / GirlsGoneBitcoin permettent aux modèles de recevoir des conseils de la communauté pour leur contenu.

La niche érotique n’est pas la seule à suivre la tendance actuelle de l’émission d’actifs basés sur la blockchain. De nombreuses personnes et entreprises ont symbolisé leurs produits, comme le cas récent de Spencer Dinwiddie, joueur de la NBA, qui travaille sur la possibilité de symboliser son contrat sur la blockchain Ethereum, ainsi que l’enregistrement des objets de collection de cette organisation. sur le site Web NBATopShots, officiellement autorisé par l’organisation.