Le monde des entrepreneurs est son «huître»

À première vue, partir au Japon, au Vietnam ou en Corée pour vendre une école à des étudiants internationaux ressemble à un travail de rêve. Mais avec cela vient la responsabilité d’être sur appel 24h / 24 et 7j / 7 en tant que tuteur par intérim des élèves une fois qu’ils sont arrivés à l’école.

“C’était génial mais c’était un travail très stressant”, explique Jodine Parkinson, ancienne directrice internationale de l’école secondaire Pukekohe d’Auckland. “Le temps est venu pour un changement de style de vie.”

Mais sa nouvelle carrière est loin de cet environnement puissant. En fait, on pourrait dire qu’elle cultive une façon plus terre à terre de gagner sa vie dans sa propre arrière-cour. En octobre, Jodine a lancé Mumma’s Mushrooms, une ferme de micro-pleurotes, depuis sa maison de banlieue. Bien qu’elle en soit encore à ses débuts dans la production, il semble que son passage du secteur des entreprises au secteur horticole va porter ses fruits.

Elle a acheté tout ce dont elle avait besoin pour démarrer la production d’un producteur de champignons qui cherchait à vendre.

“Je parcourais les commerces à vendre sur Trade Me et [the opportunity] surgi. J’ai pensé: “c’est quelque chose de différent!”. Quand ma mère a entendu que j’allais faire pousser des champignons, elle a dit “peut-être que vous avez eu mes pouces verts”. J’aime le jardinage et nous avons un jardin de légumes et des poulets à l’arrière, mais c’est juste ce que j’appelle le potage. C’est comme la ferme d’Old MacDonald ici!

“Ma mère cultivait des orchidées pour le marché international et papa élevait des cerfs pour le chevreuil, donc je pense que cette entreprise est dans mon maquillage, ça m’a juste pris un peu de temps pour y arriver.”

Jodine est convaincue que les pleurotes continueront de gagner en popularité et disent qu’elles sont les plus polyvalentes de la famille des champignons.

“Les pleurotes gardent leur forme une fois cuites afin que vous puissiez les faire frire des deux côtés et elles deviendront croquantes comme du bacon. Ils contiennent des fibres, comme la viande, et ont été appelés bacon végétalien », dit-elle. «Ils sont sains, ont une teneur en minéraux fantastique et sont une excellente nourriture pour manger beaucoup. Avec tous les aliments à base de plantes qui arrivent sur le marché, cela semblait être une bonne affaire. »

L’entreprise est venue avec un conteneur d’expédition converti de 20 pieds, qui est mis en place avec deux salles de culture et se trouve maintenant dans le jardin avant de Jodine déguisé en bardage décoratif en bois. L’ancien hangar de son mari a été repris pour servir de zone stérile où Jodine mélange le substrat dans lequel le champignon est planté.

La ferme de champignons de Mumma produit maintenant une récolte de 1,5 à 3 kilogrammes par jour avec le potentiel d’augmenter au moins le double de cette quantité. Jodine n’a aucun mal à vendre sa récolte en ligne et à fournir de délicieux champignons à ses amis, sa famille et ses voisins.

«Nous aimons les champignons et découvrons de nombreuses nouvelles façons de les utiliser», dit-elle. «Les pleurotes accompagnent particulièrement bien le poisson, le poulet, l’agneau et le porc, et peuvent être utilisées dans les soupes, les pâtes, le risotto, les casseroles, les sautés, les tartes, les tartes, les terrines, les mijotages et plus encore.

“Une de mes façons préférées de les apprécier est de simplement les faire sauter dans de l’ail et du beurre et de les déguster seuls avec du bon pain.”

Par Angela Kemp

Le monde du post-entrepreneur est son «huître» apparue en premier sur Business to Business.