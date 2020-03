Le monde financier s’arrête pour le Coronavirus

Un scénario macroéconomique très sombre se déroule sous nos yeux et nous en sommes les acteurs. Eh bien, la propagation de la nouvelle pandémie de coronavirus a eu lieu et a infecté non seulement la Chine, mais aussi l’Europe et les États-Unis, et plus récemment, le nombre augmente en Amérique du Sud.

Les pays occidentaux ont vu de loin le problème se développer au cours des premières années en Chine. S’assurer qu’ils ne seraient pas affectés. Mais, tout a basculé ces dernières semaines.

Les grands pays du monde ont ignoré les premiers cas et permis au virus de se répandre librement dans le monde. Et le virus qui est maintenant une pandémie a atteint une croissance exponentielle, et il y a très peu à faire pour le moment.

Pour cette raison, des restrictions sont actuellement appliquées dans tous les pays du monde occidental. Certains à des fins de prévention, d’autres pourquoi ils n’ont pas à voir avec autant de cas d’infection, et le nombre de décès augmente de plus en plus.

Ces restrictions sont un autre coup dur que l’humanité et les marchés traditionnels doivent supporter. La plupart d’entre eux, comme fermer les frontières aux étrangers, vont à l’encontre du commerce international.

«Dans de nombreuses villes européennes, comme Berlin, les restrictions ont été introduites trop lentement. Cela augmente le risque de propagation du virus. “

L’impact en Chine ne s’arrêtera pas

Alors que l’étendue des dommages économiques en Europe et aux États-Unis reste incertaine, nous pouvons prendre la Chine comme guide. Nous avions précédemment signalé que l’activité s’était contractée dans de nombreux secteurs de plus de 80% par rapport à l’année précédente. Tout cela grâce à la quarantaine qui habite le géant asiatique.

Les données mensuelles d’aujourd’hui montrent que la production industrielle a chuté de 13,5% et les ventes au détail de 20% en glissement annuel. Cependant, les données sont pour janvier et février COMBINÉ! Cela signifie que la production a probablement baissé de plus de 30% et les ventes d’environ 50% rien qu’en février.

C’est quelque chose qui est sans précédent dans l’histoire actuelle de la Chine; qui est le pays avec la plus forte croissance depuis plusieurs années maintenant.

La bonne nouvelle est que la Chine rallume vraiment ses chaudières. Le trafic a considérablement augmenté au cours de la semaine écoulée et cela semble coïncider avec une diminution du nombre de nouveaux cas de coronavirus.

La mauvaise nouvelle est que la demande extérieure de produits chinois sera désormais affectée; Eh bien, rappelez-vous que bon nombre de vos clients ont pris la décision de fermer leurs frontières. Une Chine plus faible n’aura pas le muscle économique pour aider d’autres régions, comme l’Amérique latine, à maintenir leurs taux de croissance.

Panic est le champion

Les autorités du monde entier sont clairement en mode panique et semblent désireuses d’utiliser tous les outils qui ont fonctionné lors des crises économiques passées.

Cela fait référence à un allégement monétaire massif et à un soutien budgétaire, Flexibilité quantitative. Cependant, la microgestion sera encore plus importante. À moins que les plus petites entreprises ne reçoivent de l’aide, elles pourraient rapidement tomber comme des dominos et rendre la facture économique beaucoup plus élevée qu’elle ne l’est déjà.

Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons noter l’utilisation du Quantitative Easing par la FED; qui a été plus important dans ces mois de crise par le Coronavirus; qu’en 2008 avec l’explosion de la bulle du marché immobilier et la suivante dans les SubPrimes.

La Fed est-elle venue à la rescousse des économies occidentales aux mains du Coronavirus? ou est-ce que cela aggrave tout?

