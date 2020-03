Le monde vit le présent et le futur immédiat, y a-t-il déjà un plan?

(Expansion) – Le Covid-19 a réduit au silence, paralysé et confiné la population dans un confinement jamais vu auparavant dans l’histoire du monde. Les gens ont cessé d’effectuer toutes les activités quotidiennes et se sont concentrés sur la façon de survivre du premier point de vue de la santé et, en parallèle, sur le plan économique. Cependant, jusqu’à présent, nous ne savons pas quelle affectation ultérieure chaque personne ressentira une fois qu’elle sera sortie de la maladie et la souche avec les médicaments utilisés n’indique pas combien de temps le virus pourrait évoluer. Aujourd’hui, ce n’est pas ce qui arrive à ce jour et ce qui deviendra le passé, mais planifier dans l’immédiat quel suivi nous effectuerons dans le monde et dans chaque pays pour contenir une nouvelle épidémie.

Les pays, selon les quatre phases établies dans chacun d’eux, ont mené des actions sur deux axes importants: disposer de ressources suffisantes en fonction de la population économiquement active pour sa protection et mener des actions économiques à partir de l’injection d’argent individuellement aux particuliers et aux entreprises afin d’atténuer l’impact posthume de l’affectation dans chaque pays.

Les nations ont développé une stratégie pour maintenir la puissance économique une fois la dernière phase de la pandémie terminée, nous l’appellerons stockage d’énergie: les stocks européens de stockage de gaz naturel au 1er mars 2020 étaient à 60% pleins, le niveau la plus élevée depuis des décennies et aux États-Unis, elle compte un total de 1 168 millions de barils, ce qui donne 65 jours de raffinage selon la capacité actuelle; ils proviennent de la Réserve Stratégique de Pétrole (SPR) pour 635 millions de barils (capacité totale de 713,5) plus un stockage d’exploitation de 455 millions.

Cela indique que de nombreux pays ont précédemment investi dans le stockage de matières premières pour produire de l’énergie et ont eu la bonne vision de pouvoir faire face à toute éventualité. Aujourd’hui, compte tenu du manque de mobilité des personnes et de la non-utilisation de l’énergie par une grande partie du secteur économiquement actif de chaque pays, le volume de la demande et de la consommation a diminué.Par conséquent, ils ne nécessitent pas d’utiliser la capacité installée pour produire des carburants, de l’électricité, produits synthétiques, plastiques, engrais entre autres. La question est, après le début de l’activité, en aurez-vous assez?

Certains produits ont connu une contraction du prix du marché par rapport à il y a 45 jours et nombre d’entre eux sont stockés pour maintenir l’économie après la pandémie, ce qui donne lieu à une énergie bon marché dans l’après-pandémie face à une reprise économique. dans une courbe très lisse dans un temps non encore déterminé.

Le problème résidera dans les pays qui n’ont pas le moyen de stocker les matières premières énergétiques et dépendent au jour le jour pour avoir accès aux carburants, aux intrants pour l’industrie et la technologie pour avoir une économie stable, et dépendent d’une balance commerciale d’exportation, traités commerciaux ou accords d’échange.

La question à définir avant une bataille pour 2021 est économique. Celui qui offre le meilleur du monde dans chaque produit qui peut être vendu; Ce sera la facilité de la reprise économique qui dépendra de la proportion de la population économique qui a été affectée par la satisfaction des besoins économiques.

Le pays qui n’a pas fait ce qui précède aura le dilemme et la question: combien d’argent avez-vous de ce qu’il vous reste pour combattre le Covid-19?; il vous donne la possibilité d’acheter des produits, des services ou de la matière, si l’industrie, les commerces, les magasins ou la société n’ont pas un pouvoir économique suffisant pour y accéder.

Dans quoi est-il préférable d’investir? Cet argent circule chez les personnes économiquement actives de l’économie ou le laisse pour plus tard, lorsque le marché mondial profitera de vous; fixer des prix là où il n’y aura aucun moyen de négocier face à la nécessité d’avoir de l’argent pour croître et ne pas faire partie des faibles. Maintenant, nous devons visualiser dans l’immédiat que l’activité des gens ne commencera pas brusquement et que tout dépendra de la région ou de la zone touchée, quelles en ont été les conséquences.

Au Mexique, nous sommes dans la phase II de la pandémie de coronavirus (d’autres pays dans un autre), dans le présent (passé) aujourd’hui (futur), quel plan sera-t-il prévu de continuer avec l’économie du pays avant un désavantage concurrentiel de ne pas avoir comment stocker matière première et un plan énergétique à long terme? Ici, le Covid-19 n’est pas l’objet du jour, c’est la façon dont notre société sera affectée en matière de santé et d’économie, conjointement en tant que nation, et à quel point nous serons vulnérables au marché mondial.Note de l’éditeur: Ramses Pech est analyste dans le secteur de l’énergie et de l’économie. Il est partenaire de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects. Suivez-le sur Twitter en tant que @economiaoil. Les opinions dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur. Voir plus d’informations à ce sujet et d’autres sujets sur la chaîne Opinion.

