Le montant des bitcoins déposés dans les bureaux de change a chuté de près de 7% en mars

Faits saillants:

Une analyse des mouvements de 12 plates-formes a révélé que l’écoulement dépassait celui de l’entrée.

Le rapport suggère que les investisseurs consolident leurs positions à long terme.

Une enquête récente de la société Glassnode a indiqué que le montant des bitcoins déposés dans les maisons de change de crypto-monnaie avait chuté de près de 7% au mois de mars. Le rapport a souligné que les sorties dépassaient les entrées en raison des fortes fluctuations qu’a connues le marché de la cryptographie au cours des deux dernières semaines.

L’analyse montre qu’en janvier de cette année, les maisons de bourse Binance, Bitcoin.de, Bitfinex, Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Gemini, Hitbtc, Huobi, Kraken, Okex et Poloniex, a maintenu un solde de 2,41 millions de bitcoins sur leurs plateformes, puis est tombé à 2,25 millions de BTC en mars, soit une réduction d’environ 160 000 bitcoins en 15 jours environ, soit 6,64%.

«Cela s’explique par la disparité (qui existe) entre les entrées et les sorties dans les maisons de change. Le volume de BTC entrant dans les échanges cryptographiques a considérablement augmenté lorsque le prix a chuté, mais a depuis diminué. La sortie a également connu un pic, mais sa baisse ultérieure a été inférieure à celle de l’entrée. En d’autres termes, la sortie des échanges dépasse les entrées “, souligne le rapport.

Le rapport a également indiqué qu’il existe une disparité entre le nombre de dépôts dans les bureaux de change et le volume des dépôts, qui est “exceptionnellement important”. Autrement dit, en moyenne, les traders transfèrent environ 1 BTC aux échanges cryptographiques.

Cependant, après le 12 mars, lorsque le prix du bitcoin a chuté de près de 40% en quelques heures, la moyenne des dépôts a dépassé la barrière des 5 BTC. Actuellement, la moyenne est de 1,88 BTC, toujours supérieure au comportement traditionnel.

Le montant des bitcoins déposés dans les 12 bureaux de change analysés est passé de 2,41 millions de BTC à 2,25 millions de bitcoins en mars. Source: Glassnode

Glassnode a noté que, en revanche, la taille moyenne des retraits est revenue dans la fourchette des fluctuations normales après avoir connu un pic. Dans ce cas, le chiffre était également d’environ 1 BTC, puis a grimpé à 5 BTC. Aujourd’hui, il est légèrement supérieur à 1 BTC.

Conclusions de l’étude

L’une des conclusions auxquelles les chercheurs sont parvenus est que l’augmentation significative de la taille des dépôts et des retraits, après la chute des prix dans la première moitié de mars, indique que “les acteurs du marché faisaient de plus grandes opérations que d’habitude en réponse à la baisse des prix.

La moyenne des BTC déposés dans les maisons de change évolue autour de 1 BTC par opération. Au milieu des fluctuations du marché, le chiffre est passé à 5 BTC en moyenne. Source: Glassnode

Deux autres aspects que l’étude a mis en évidence est qu’après les fluctuations, la situation avec le montant de BTC dans les maisons de change pourrait être positive car la liquidité du bitcoin diminuerait et l’offre facilement disponible serait restreinte. Il a également été suggéré que les investisseurs consolideraient leurs positions à long terme.

Récemment, il a été signalé qu’au cours de la deuxième semaine de mars, l’afflux de bitcoins vers les bureaux de change avait augmenté de 250%. Les analystes ont suggéré qu’il s’agissait d’investisseurs institutionnels entrant sur le marché.

Dans la nuit du 11 mars, le prix du bitcoin était d’environ 8 000 $, puis est tombé 24 heures plus tard à 4 184 $, son prix le plus bas jusqu’à présent cette année. La forte baisse s’est produite après que l’Organisation mondiale de la santé a décrété le coronavirus comme pandémie mondiale et que le président des États-Unis, Donald Trump, a limité les vols en provenance d’Europe.

Au moment de la publication de cet article, le prix du BTC reste supérieur à 6 530 $ par unité, selon le CryptoNews Market Index.