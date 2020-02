Le montant moyen, en euros, du revenu de citoyenneté

18 février 2020, par Massimiliano Volpe

Comme annoncé par l’INPS le montant mensuel moyen du revenu de la citoyenneté s’élève à 496 euros.

Les familles détenant un revenu (933 000) et une citoyenneté de retraite (126 000) représentent 1 million 59 000 au total, ce qui correspond à 2 millions 562 000 personnes.

Au total, 4 milliards d’euros et 358 millions d’euros ont été dépensés en revenus et en pensions de citoyenneté. Les données sont contenues dans les tableaux de l’Observatoire de l’INPS sur les revenus de la citoyenneté mis à jour début février, en additionnant les montants décaissés pour la subvention à partir du mois de démarrage ou d’avril.

Géographiquement, les familles des midi qui sont des salariés et des pensions de citoyenneté dépassent 641 000, soit 61% des noyaux bénéficiant de la subvention. la Nord au lieu de cela, il a 258 mille et centre 160 mille. Parmi les régions se trouve en premier lieu le Campanie, avec 205 mille familles, suivez les Sicile (184 000) et le Pouilles (97 000).

En 2019, les dépenses totales pour ces mesures de protection sociale sont restées inférieures à la barre des quatre milliards, soit 3 milliards 849 millions d’euros contre 5,6 milliards prévus dans la loi de finances pour 2019 (5,6 milliards) une économie de près de 1,8 milliard d’euros a ainsi été réalisée.

