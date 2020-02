Le mouvement louche de cette compagnie de câble me rappelle encore une fois pourquoi j’ai coupé le cordon – .

J’espère vraiment que ce genre de pratique ne se propage pas parmi les câblodistributeurs, mais connaissant l’industrie et combien ils baisent les clients, cela finira probablement par. Nous faisons spécifiquement référence à l’augmentation de prix surprise ce mois-ci pour de nombreux clients d’Optimum, la filiale d’Altice qui propose des services de télévision, Internet haut débit, téléphone et Wi-Fi dans des États comme la Pennsylvanie, New York et le New Jersey. Et à la manière exaspérante que cette nouvelle augmentation a été communiquée aux clients.

La hausse des prix a été une surprise pour beaucoup d’entre eux, car Optimum a décidé de l’annoncer d’une manière sans doute assez sournoise. Selon Consumer Reports, de nombreux clients ont raté la nouvelle que le prix de leurs plans de télévision augmentait de 30 $ par mois (ainsi que le service Internet augmentait dans certains cas de 25 $ par mois) car il était enterré dans une section des factures mensuelles qui incluent des mises à jour que la plupart des consommateurs ne lisent pas attentivement. Alors, comment est-ce pour une nouvelle tendance de l’industrie du câble? Comptez sur nos clients restants pour encore plus d’argent – et espérons qu’ils ne le remarqueront pas.

C’est une façon particulièrement peu conviviale de communiquer une augmentation de prix lorsque vous vous arrêtez pour considérer à quel point les entreprises comme celles-ci sont pressées de vous faire passer du papier aux factures électroniques. Si vous êtes un client Optimum qui l’a fait, allez-vous alors arrêter et ouvrir le PDF de chaque facture que vous obtenez et examiner les petits caractères après l’avoir ouvert sur votre téléphone?

Un porte-parole d’Altice a défendu les hausses de prix auprès d’au moins un média, les attribuant à «l’augmentation du coût de la programmation, qui continue d’avoir un impact sur les prix de la télévision payante dans l’ensemble du secteur». Le porte-parole a également insisté pour que la société plafonne les hausses de prix. pour que les clients ne soient pas «trop impactés». Malheureusement, si vous vivez dans une zone de couverture optimale, comme c’est souvent le cas chez les câblo-opérateurs, ils ont soit des monopoles, soit un paysage concurrentiel sans concurrence sérieuse, ce qui est le cas pour de nombreux clients à New York.

Optimum a été acheté par Altice il y a environ cinq ans maintenant, et il semble maintenant suivre à mort l’Altice (ou, plutôt, le livre de jeu de l’industrie du câble) de plus en plus de clients nickel et diming. Comme au début de 2019, lorsque Optimum a commencé à réclamer un soi-disant «frais d’amélioration du réseau» de quelques dollars supplémentaires par mois, quelque chose qui a fait plonger l’entreprise dans l’eau chaude et a attiré l’attention d’un politicien de l’État de New York.

“Ils gagnent des milliards de dollars de revenus et ici, ils essaient de nickel-et-dime la classe ouvrière”, a déclaré le sénateur Zellnor Myrie au Daily News de New York. «Je suis prêt à avoir une conversation très sérieuse avec mes collègues du gouvernement pour voir si nous devons prendre des mesures législatives ou s’il devrait y avoir des mesures d’application à ce sujet parce que, pour chaque individu, 2,50 $ par mois pourrait être la différence dont ils ont besoin pour les gens. chèque de paie vivant à chèque de paie. “

