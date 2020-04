Le Musée Porsche élargit son offre numérique

Bien que la Porsche Musero restera fermée jusqu’à nouvel ordre pour aider à contenir la propagation du coronavirus, une visite guidée à distance est désormais possible, offrant une vue très spéciale de l’exposition.

Parmi les nouvelles activités que le Musée Porsche a en réserve, il y en a une qui permet aux fans de mettre à jour leurs connaissances des différentes voitures de course et de série de la marque. Pendant quelques jours, l’utilisateur pourra voir sur son propre écran une partie du musée généralement fermée au public.

À partir de cette semaine, certains anciens pilotes qui ont connu un grand succès pour Porsche répondront pour la première fois aux questions des fans sur la page Instagram du Musée Porsche. Stéphane Ortelli, qui a remporté l’une des 19 victoires absolues de Porsche aux 24 Heures du Mans 1998, ouvrira ces séances. Au cours des deux prochaines semaines, d’autres légendes du sport automobile suivront, remportant des victoires et battant des records dans la célèbre course d’endurance du Circuit de la Sarthe, notamment Hans-Joachim Stuck, Marc Lieb, Kurt Ahrens et Mark Webber. Les anciens pilotes du Mans répondront aux questions des fans depuis leur propre domicile et offriront un excellent divertissement en ces temps difficiles.

JEUX ET ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

Le Musée Porsche souhaite également proposer gratuitement des divertissements aux familles. Au début des vacances de Pâques, une sélection de jeux et d’activités sera disponible sur le site www.porsche4kids.com (la page sera lancée le 8 avril). Guidés par les mascottes Porsche Tom Targa et Tina Turbo, les enfants peuvent choisir leur activité préférée, des coloriages aux puzzles, en passant par une multitude d’activités artisanales.

Les enfants d’âge scolaire plus âgés auront également la possibilité de développer confortablement une activité appelée «électromobilité» à partir de leur domicile, ce qui favorise l’esprit de travail d’équipe. Cette tâche leur permettra de découvrir un concept de mobilité qui a commencé il y a cent ans lorsque Ferdinand Porsche a construit sa première voiture électrique. À travers des explications guidées, ils apprendront les fondamentaux et l’histoire de l’électromobilité, de cette première voiture électrique à la Porsche Taycan.

