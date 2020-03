MV Agusta veut réactiver toutes les marques possédées et oubliées, comme Cagiva, et maintenant c’est au tour de faire revivre Elefant, depuis le 7 février dernier il a demandé en Europe l’enregistrement commercial de cette marque pour l’utiliser dans motos, systèmes de suspension, accessoires et vêtements.

Les nouveaux vélos n’utiliseront plus de moteurs Ducati, tels que ceux qui les ont rendus célèbres à Paris-Dakar, mais, bien sûr, seront MV Agusta.

.