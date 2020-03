Le navigateur Opera vient de faciliter l’achat de bitcoins avec Apple Pay – .

Le navigateur Opera permet désormais aux utilisateurs américains d’acheter facilement des crypto-monnaies comme le bitcoin avec Apple Pay.

Si vous utilisez la version Android du navigateur, vous pouvez simplement utiliser une carte de débit.

Pour avoir une idée de la facilité et de la commodité de cette nouvelle solution, Opera promet que l’utilisation d’Apple Pay permettra aux gens de recharger un compte crypto en moins de 30 secondes.

Après avoir introduit un portefeuille de crypto-monnaies dans toutes ses itérations de navigateur mobile et de bureau, la société norvégienne derrière le navigateur Opera vient de faciliter aux utilisateurs américains l’achat de crypto-monnaies avec une carte de débit ou la solution de paiement numérique d’Apple Apple Pay.

Il s’agit d’une extension de la solution d’achat de crypto d’Opera aux États-Unis et en Scandinavie, et dans une annonce cette semaine, Opera indique que des recharges faciles sont disponibles dans le navigateur Android phare d’Opera, ainsi que dans son navigateur iOS Opera Touch et dans le portefeuille crypto. disponible dans la version de navigateur de bureau de l’entreprise.

“Cette annonce est une nouvelle étape dans la stratégie d’Opera visant à éliminer les obstacles liés à l’utilisation des crypto-monnaies sur le Web”, a annoncé la société. Et cela fait suite à l’introduction en décembre 2018 du premier navigateur compatible avec la blockchain de la société norvégienne, Opera pour Android, avec un portefeuille crypto intégré et un explorateur Dapp. «Opera a ensuite ajouté un portefeuille cryptographique intégré à son navigateur de bureau ainsi qu’à son navigateur iOS, Opera Touch. Il a ensuite introduit des achats de crypto-monnaies faciles en Suède, en Norvège et au Danemark, et les étend maintenant aux États-Unis. »

Pour lancer cela aux États-Unis, Opera s’est associé à la société de courtage de crypto-monnaies Wyre pour permettre des achats faciles et sécurisés directement à partir du navigateur. Sur Android, les utilisateurs américains peuvent utiliser une carte de débit pour acheter du bitcoin et de l’éther, tandis que les utilisateurs iOS peuvent utiliser Apple Pay. «Permettre à nos utilisateurs de charger facilement la crypto-monnaie dans le portefeuille numérique de leur navigateur est très puissant, car il connecte le Web à un réseau de paiement natif d’Internet», a déclaré le chef de la cryptographie d’Opera, Charles Hamel, en expliquant comment cette intégration prend en charge le long terme d’Opera. vision à long terme de rendre la technologie blockchain pertinente au-delà de la spéculation.

»Ajoute Hamel à propos de l’intégration, qui via Apple Pay permet aux utilisateurs de recharger un compte en moins de 30 secondes:« Dans le passé, l’obtention de cryptomonnaies était un processus lourd qui prenait des heures, voire des jours. Lorsque vous le comparez avec cette solution transparente, qui prend moins de 30 secondes, c’est vraiment un gamechanger. »

Opera prévoit également d’introduire cette solution dans d’autres pays «très bientôt». Dans un communiqué, l’employé fondateur de Wyre, Jack Jia, a salué le partenariat avec le navigateur comme un moyen d’ouvrir de puissants cas d’utilisation financière à 360 millions d’utilisateurs dans le monde.

Source de l’image: Jenny Kane / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

