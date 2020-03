Le Nine Eleven soutient le moteur à combustion

La nouvelle génération de la 911 la plus puissante de la gamme est arrivée et s’accompagne des meilleurs gènes du sport, ceux que Porsche développe année après année sur les circuits.

Bien que beaucoup espéraient que ce modèle pourrait avoir la première livraison d’électrification pour le Nine Eleven, ce n’était pas le cas, cependant, la société a resserré davantage les écrous du moteur, pour extraire 650 chevaux d’un moteur boxer six cylindres turbocompressé.

Comme c’est une tradition, les pales des deux compresseurs ont une géométrie variable, ce qui leur permet de modifier leur angle et donc de commencer à fonctionner à très bas régime, pour mieux profiter des courbes de puissance et de couple du moteur.

La 911 Turbo S a une accélération de 0 à 100 km / h en 2,7 secondes, et la vitesse maximale était de 330 kilomètres par heure, poussée par une transmission automatique à huit rapports sur l’essieu arrière.

Bien que la marque ait déjà commencé à travailler sur le développement de versions hybrides et électriques de la 911, le directeur de la ligne Porsche Sports Cars, Frank-Steffen Walliser, a déclaré qu’ils ne verront le jour qu’après le milieu de la décennie, comme Il y a encore beaucoup de travail à faire, surtout à cause du poids supplémentaire qu’il ajoute au véhicule et à cause de l’étanchéité qui est tout sous la carrosserie de ce véhicule, qui ne veut pas perdre de l’espace dans le coffre avant, ou renoncer à ses deux petits sièges arrière .

La Porsche 911 Turbo S promet d’être une voiture plus performante et excitante que la génération précédente GT2 RS, grâce à sa nouvelle plateforme

.