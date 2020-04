Le nombre de coronavirus en Chine met en doute l’Occident

Les États-Unis ont critiqué la gestion de la pandémie par la Chine et l’Organisation mondiale de la santé. Le président accuse l’agence des Nations Unies de recevoir trop d’influence du gouvernement chinois. Cette semaine, Trump a décidé de retirer le financement américain de l’OMS et a promis une enquête sur sa gestion.

Trump n’est pas le seul à remettre en cause les performances de la Chine. Jeudi, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il serait innocent de croire toutes les informations provenant du gouvernement de Xi Jinping.

“Ne tombons pas dans ce genre d’innocence de prétendre qu’il était trop fort [el brote del COVID-19]. Nous ne le savons pas. Et il est clair que des choses se sont produites que nous ne savons pas “, a déclaré Macron dans une interview accordée au Financial Times.

Des échos de critiques sont également venus du Royaume-Uni en Chine.

“Nous devons examiner tous les aspects, et de manière équilibrée, mais il ne fait aucun doute que tout ne peut pas continuer comme si de rien n’était, et nous devrons poser des questions difficiles sur l’apparition du virus et pourquoi il n’a pas pu être arrêté avant.” “Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré lors d’une conférence de presse après une réunion télématique du G7.

Jusqu’à présent, le coronavirus serait apparu sur un marché ouvert à Wuhan où certaines espèces rares d’animaux étaient vendues vivantes. Le nouveau coronavirus serait d’origine animale, semblable à un agent pathogène présent chez les chauves-souris, et se serait propagé à l’homme et muté.

Mais la presse américaine a ouvert une nouvelle hypothèse. Selon le Washington Post, l’ambassade des États-Unis à Pékin a alerté il y a deux ans des mauvaises mesures de sécurité d’un laboratoire étudiant les coronavirus de chauve-souris.

Pékin, faisant l’objet de critiques internes et externes pour avoir prétendument sous-estimé la situation et favorisé la propagation du virus, a répondu vendredi aux accusations portées contre lui.

“Nous n’avons jamais rien caché et nous n’autoriserons jamais aucune dissimulation”, a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

