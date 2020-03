Le nombre d’infections par coronavirus dépasse 100 000 dans le monde

Ce vendredi, le gouvernement du Pérou a confirmé le premier cas de Covid-19 sur son territoire: un homme de 25 ans qui avait voyagé à travers l’Espagne, la France et la République tchèque.

Dans un message à la nation diffusé à la télévision, le président Martín Vizcarra a déclaré que la santé du jeune homme était stable et qu’il était suivi par du personnel spécialisé.

“Nous avons organisé par le biais du ministère de la Santé toutes les mesures qui correspondent du point de vue médical afin que ce patient, qui est stable, bénéficie de soins complets”, a indiqué le président du palais du gouvernement.

Vendredi, la Colombie a détecté son premier cas de nouveau coronavirus chez une femme de 19 ans arrivée à Bogotá depuis la ville italienne de Milan, a fait savoir le ministère de la Santé.

La jeune femme, dont la nationalité n’a pas été précisée, “a présenté des symptômes et s’est rendue aux services de santé où les échantillons ont été prélevés pour l’analyse respective. Compte tenu de cela, l’Institut national de la santé a confirmé les résultats positifs des tests”, a indiqué le bureau. dans une déclaration.

La femme étudie en Italie, principal foyer de la maladie en Europe, et “est revenue” dans la capitale colombienne le 26 février, a écrit la maire de Bogotá, Claudia López, dans son compte Twitter.

Le Pérou et la Colombie sont devenus les septième et huitième pays d’Amérique latine, dont le Brésil, le Mexique et l’Argentine, touchés par le virus.

Outre le Pérou, des cas ont été enregistrés pour la première fois en Palestine, en Serbie, au Vatican, au Togo et au Bhoutan.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où le foyer a été déclaré fin décembre, a totalisé 80 552 cas, avec 3 042 décès. Le dernier jour, 143 nouveaux cas et 30 décès ont été enregistrés dans ce pays.

La seule nouvelle optimiste est le confinement en Chine, dans la province de Huebi où l’épidémie a commencé. Les autorités ont imposé une quarantaine à 50 millions de personnes fin janvier, et la région semble laisser derrière elle le pic de la contagion.

Lors d’un événement inhabituel en Chine, les habitants de Wuhan – le centre de l’épidémie et dont les 11 millions d’habitants sont confinés depuis fin janvier – ont hué un haut dirigeant du régime communiste qui a visité la ville, en l’absence de nourriture.

