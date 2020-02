Le nouveau fonds national de 1 milliard de livres sterling aide les emprunteurs à passer au vert

Inciter les emprunteurs à faire un achat immobilier plus écologique est le dernier plan de Nationwide Building Society, qui a mis de côté 1 milliard de livres sterling pour aider les emprunteurs à acheter des propriétés écoénergétiques.

Le prêteur prévoit de lancer une gamme d’hypothèques «vertes» avec des taux d’intérêt préférentiels pour les emprunteurs qui achètent de nouvelles constructions avec un certificat de performance énergétique «A».

Le chef de la direction de Nationwide, Joe Garner, a déclaré: «L’objectif social de base de la Nationwide Building Society est d’aider les gens à se rendre chez eux. Il est désormais également impératif de réduire les émissions de carbone de ces maisons.

«Au nom de nos membres, nous demandons au gouvernement, aux constructeurs de maisons et aux prêteurs de travailler ensemble pour apporter une contribution significative à la réalisation d’une empreinte carbone nette zéro.»

Crédits verts pour les maisons anciennes

Le prêteur s’est également engagé à offrir des prêts allant jusqu’à 25 000 £ avec un taux d’intérêt de départ de seulement 1% pour les deux premières années aux propriétaires souhaitant rénover leur maison avec des mesures éconergétiques.

En plus d’améliorer ses propres informations d’identification «respectueuses de l’environnement», Nationwide a appelé le gouvernement à envisager de réformer la taxe communale pour encourager les propriétaires à rendre leur maison plus verte. Il exhorte également les ministres à réformer le programme d’aide à l’achat pour inciter les constructeurs à rendre les propriétés plus économes en énergie.

Joe Garner a ajouté: «Nos réformes suggérées visent à créer des incitations significatives pour que les gens écologisent leurs maisons. Il ne s’agit pas de pénaliser ceux de la société qui sont les moins en mesure de payer ou de mettre la charge sur les autorités locales. C’est le plus grand défi mutuel auquel nous sommes confrontés, et nous ne ferons une différence que si nous travaillons ensemble. »

Travailler ensemble pour le changement climatique

Le Green Finance Institute a salué le plan de Nationwide visant à inciter les emprunteurs à envisager l’efficacité énergétique de leurs maisons avec des produits financiers innovants.

Le Dr Rhian-Mari Thomas, PDG du Green Finance Institute, a déclaré: «Développer le marché pour le financement de carbone net zéro et de maisons résilientes au climat est un objectif clé de la Coalition du Green Finance Institute pour l’efficacité énergétique des bâtiments.»

«Nationwide est l’un des plus de 40 membres de notre Coalition qui couvre le gouvernement britannique, le secteur privé et la société civile travaillant en collaboration pour lancer des solutions financières évolutives au cours de cette année, en s’appuyant sur les aperçus du marché et les études de consommation qui doivent être publiées. au cours des prochains mois. »

Le nouveau fonds national de 1 milliard de livres sterling destiné à aider les emprunteurs à passer au vert est apparu en premier sur BuyAssociation.