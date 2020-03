Le nouveau Ford Explorer PHEV a déjà un prix en Espagne

Le nouveau plug-in hybride Ford Explorer est prêt à être commercialisé en Espagne. Ce nouveau SUV rechargeable d’une capacité de sept passagers est déjà proposé au marché espagnol. Il sera disponible avec le niveau de finition ST-Line. Sa capacité à parcourir jusqu’à 40 kilomètres en mode électrique sera l’une de ses principales attractions.

Tout est préparé pour l’arrivée en Espagne de nouveau Ford Explorer PHEV. La nouvelle voiture hybride rechargeable de Ford a déjà un prix sur notre marché. Nous sommes confrontés à un SUV électrifié très intéressant pouvant accueillir jusqu’à sept passagers adultes. Un cran au dessus de la nouvelle Ford Kuga sera positionnée dans la gamme signature de l’ovale bleu.

La gamme du nouvel Explorer PHEV Il consistera exclusivement en un seul niveau de finition. Il s’agit du Terminaison ST-Line, nous trouverons donc une dotation très complète. En partie, en proposant une longue liste d’équipements, Ford cherche à comprendre le prix de départ élevé de ce nouveau SUV électrifié. Et, comme vous vous en doutez, ce ne sera pas abordable.

Le nouveau Ford Explorer PHEV est prêt pour son arrivée en Espagne.

Le équipement standard le plus pertinent Nous trouverons un volant multifonction gainé de cuir, une climatisation automatique à deux zones, des sièges avant avec fonction de climatisation, un toit ouvrant panoramique, un système d’infodivertissement SYNC 3 avec un écran tactile de 10,1 pouces et un régulateur de vitesse adaptatif. avec fonction Stop & Go.

Entrons dans les détails de la section mécanique, qui est la clé principale du nouvel explorateur hybride plug-in. Le SUV de Ford est propulsé par un système composé d’un Moteur à essence V6 de 3,0 litres développant 350 ch et cela fonctionne en combinaison avec un petit Moteur électrique de 74 kW (100 ch). Dans l’ensemble, il atteint 450 ch et 840 Nm de couple maximal.

Il a une configuration à quatre roues motrices et tout est géré par une boîte automatique à dix vitesses. La Batterie au lithium-ion de 13,1 kWh

alimente le moteur électrique et permet à l’Explorateur PHEV de voyager jusqu’à 40 kilomètres en mode électrique selon le cycle d’approbation WLTP. Il est capable d’accélérer de 0 à 100 km / h en 6 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 230 km / h.

Le Ford Explorer PHEV sera disponible avec le niveau de finition ST-Line.

Pour maximiser les capacités de cette mécanique électrifiée, nous aurons un sélecteur de mode de conduite qui vous permet de choisir parmi un total de quatre profils: EV Auto, EV Now, EV Later et EV Recharge.

Prix ​​Ford Explorer PHEV en Espagne

Modèle P.V.P.Explorer 3.0 PHEV AWD ST-Line 68269 €

Prix ​​valables à partir de mars / 2020 sans inclure les remises ou autres promotions.