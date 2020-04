Le nouveau Nissan X-Trail 2021 complètement filtré grâce à quelques croquis

Ce qui semble être des croquis de brevets a dévoilé le design de la nouvelle génération du Nissan X-Trail. Dans ces images, nous pouvons non seulement voir cette nouvelle génération du multisegment dans toutes ses perspectives possibles, mais aussi une grande partie de son tableau de bord renouvelé.

Cette fuite de capitaux révèle la conception complète de la nouvelle génération du Nissan X-Trail, le crossover à 3 rangées de sièges que la firme japonaise commercialise sur de nombreux marchés à travers le monde, comme l’Europe. Comme nos lecteurs le savent bien, ce modèle il est également commercialisé pratiquement inchangé sur le continent américain, bien que de ce côté-ci de l’Atlantique on l’appelle Rogue.

Apparemment, nous sommes confrontés aux croquis de brevets du nouveau Nissan X-Trail 2021. Donc, bien que nous ne puissions pas observer certains détails, tels que la distribution interne de l’optique, ces dessins mettre en valeur chaque détail du corps. Y compris des éléments tels que les différents joints entre les panneaux ou la garniture extérieure qui peuvent être trouvés sur tous les côtés du véhicule. Parmi les détails que nous ne pouvons pas voir, nous trouvons les rétroviseurs ou les formes des jantes. De repos, le design du nouveau modèle se reflète pleinement dans ces croquis.

La vue arrière présente également un design plus épuré.

Cette conception s’intègre parfaitement avec les derniers prototypes aperçus du modèle, qui ils ont été photographiés dans les rues vides de Las Vegas il y a quelques jours, portant la configuration de camouflage la plus légère que nous ayons vue à ce jour. Donc, ces premiers traits que nous pouvions déjà sentir dans ces unités de test camouflées, maintenant ils peuvent être vus plus clairement.

La nouvelle génération du X-Trail va faire un grand changement de design, avec une image beaucoup plus moderne et technologique et aussi plus stylisée. Ou du moins c’est le sentiment que ces croquis nous transmettent, car il a de nombreuses lignes de style sur les passages de roue et les talons latéraux, ainsi qu’une face beaucoup plus nette avec de grandes entrées d’air sur les côtés et une double optique nette.

À première vue, nous pouvons trouver des parallèles avec le Nissan Xmotion présenté en 2018. Bien que ce prototype de 6 places présenté au Salon de Détroit ait une image assez futuriste, il est évident que certaines de ses traces sont partagées avec le nouveau X-Trail. Comme c’est le cas de la zone inférieure du pare-chocs avant et de sa relation avec les prises d’air latérales. La forme et la position de la calandre sont également similaires, mais pas identiques à celles du concept. À l’arrière, nous trouvons un montant arrière pratiquement identique avec l’optique située à sa base. Le relief du hayon vertical et du pare-chocs sont également similaires. En économisant les distances, on peut dire que le Nissan Xmotion est une version futuriste du nouveau X-Trail 2021.

Le tableau de bord du nouveau modèle.

En plus du design extérieur, ces croquis révéler les formes du nouveau tableau de bord, qui aura un grand écran central de type flottant dans la zone la plus haute, au-dessus des sorties de ventilation et une petite console centrale qui n’apparaît pas pour le moment sur ce croquis. Ni le tableau de bord ni la colonne de direction. Son design semble très similaire à celui d’autres modèles de la marque, comme le boîtier Nissan Altima.

Quant à sa possible date d’arrivée, tout indique le nouveau X-Trail arrivera sur le marché en tant que modèle 2021Cependant, nous devons tenir compte des retards considérables que tous les lancements et événements subissent cette année en raison des mesures prises dans le monde pour arrêter la propagation du coronavirus. Nous ne savons donc pas si, comme prévu initialement, la nouvelle génération du multisegment sera présentée cette année.